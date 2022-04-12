Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! İndirim geldi

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 doların üzerini gören brent petrolün varil fiyatı sert düştü. Hal böyle olunca bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 4 kuruş indirim geldi.

MOTORİN FİYATLARI

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 21,23 liradan 20,2 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 21,32 liradan 20,28 liraya düştü.

GÜNCEL PETROL FİYATLARI

Petrol fiyatları, yatırımcıların Çin'de devam eden salgına karşı alınan önlemlerin gevşetileceği yönündeki beklentileri dolayısıyla düşüşüne ara verdi.

Çin'in finans merkezi Şanghay'da alınan Kovid önlemleri bir süredir talep kanalıyla petrol piyasasında baskı yaratırken, yatırımcıların bu önlemlerin bir kısmının kaldırılacağına yönelik beklentileri fiyatların yönünü yukarı çevirmesine neden oldu.

ABD ham petrolü 95 doların üzerine çıkarken, Brent petrol de yeniden 100 dolar sınırına dayandı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.