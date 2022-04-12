Küresel piyasaların gözü kulağı ABD enflasyon verilerine çevrildi. Ekonomistler, ABD enflasyonunda yeni zirve beklerken, yıllık enflasyonda oluşacak yükseliş, Fed'den Mayıs ayında 50 baz puanlık faiz artışını gündeme getirebileceğini dile getiriyor. Tahminlere göre, ABD enflasyonu 2005’ten bu yana en sert artışını kaydetmesi bekleniyor. Gözler yapılacak açıklamalarda. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD’de enflasyon artarsa ne olur? ABD enflasyon yüksek çıkarsa dolar, altın ne olur? İşte detaylar…

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD, 2022 Mart ayının enflasyon rakamları bugün saat 15:30'da açıklanacak.

ABD’DE ENFLASYON ARTARSA NE OLUR?

Bloomberg'in haberine göre, ABD’de yıllık enflasyon Mart ayında yeni bir zirve yaparak Fed'in yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde gerçekleşebilir. Bu yükseliş, Fed'den Mayıs ayında 50 baz puanlık faiz artışını gündeme getirebilir.

ABD Merkez Bankası geçen ay yüksek enflasyonla mücadele amacıyla 3 yıl sonra ilk kez faiz artışı yapmıştı. Ancak enflasyonun düşürme çabaları zaman alabilir. Pandemi döneminde artan bazı fiyat baskıları azalmaya başlasa da birçok alanda fiyat baskıları devam ediyor.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistler açıklanacak enflasyon verisinin yıllık yüzde 8.4 olmasını bekliyor. Bu da 1982'den beri en yüksek artış anlamına geliyor. Enflasyonun aylık bazda da yüzde 1.2 ile 2005'ten beri en sert artışı kaydetmesi bekleniyor.

Ekonomistler yılın son çeyreğinde enflasyonun yüzde 5.7 seviyelerine çekilmesini bekliyor. Bloomberg Economics'ten Anna Wong, Yelena Shulyatyeva ve Andrew Husby enflasyonun son çeyrekte yüzde 7'nin altına çekilebileceğini belirtti.

Her ne kadar ekonomistler enflasyonun gelecek aylarda düşeceğine dair iyimser görüşte olsa da uluslararası gelişmeler bu tahminler üzerinde risk oluşturuyor. Rusya - Ukrayna savaşı, Çin'deki Kovid-19 karantinaları ve özellikle enerji maliyetlerindeki artışın enflasyondaki resmi daha da bozma ihtimali bulunuyor.

ABD'de yıllık enflasyon Şubat'ta yüzde 7.9'a yükselerek 40 yılın zirvesini görmüştü.