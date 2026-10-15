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Fiyatı yarıya düştü, vatandaşlar akın etti! Dakikalar içerisinde tükendi

15.10.2026 - 08:34Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

Fiyatı yarıya düştü, vatandaşlar akın etti! Dakikalar içerisinde tükendi

Iğdır'da bir markette adeti 40 TL'den satışa sunulan palamut kapış kapış gitti.

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Iğdır'da adet fiyatı 100 TL olan palamudun 40 TL'den satışa sunulması, markette yoğunluğa ve kısa süreli izdihama neden oldu. İndirimli balık satışını duyan vatandaşlar markete akın etti. Palamut almak isteyen vatandaşlar arasında adeta yarış yaşandı. 40 TL'den satışa sunulan palamutlar, kısa sürede tükendi.

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