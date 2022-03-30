110 bin lira faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz kredi! Ve ödemeler başladı...

Faizsiz kredi desteği! İşçi işveren herkesi çok yakından ilgilendiriyor. En az 110 bin lira faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz kredi fırsatı. Bu kredi desteğinden faydalanmak isteyenler 31 Mart'a (yarın) kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilir. Daha önce başvuru yapıp hak kazananlara ödemeler başladı. Peki kredi şartları neler, kimler faydalanabilir? Meslek lisesi veya teknik lise en az 2 yıllık veya 4 yıllık üniversite mezunu olma şartı var. İşe alınan kişi son 3 yıl içerisinde 180 günden fazla çalışmamış olmalı.

Geçen yıl, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla pandemiden olumsuz etkilenen mikro ve küçük işletmelere yönelik ilk fazı mayıs ayını, ikinci fazı da haziran-eylül dönemini kapsayan Hızlı Destek Programı başlatılmıştı. Bu yıl da yine KOSGEB üzerinden hem işletmelere personel yardımında bulunmayı hem de genç nüfusun istihdamını amaçlayan ‘Hızlı Destek Programı’nın üçüncü fazı devreye alındı.

KADINA DAHA FAZLA

Posta'dan Gülten Uğurlu'nun haberine göre program kapsamında; mikro ve küçük işletmelere alacakları her yeni mezun istihdamı için 100 bin lira kredi desteği sağlanacak. İşletme sahibinin veya işe alınacak personelin kadın olması halinde ise kredi tutarı 110 bin liraya çıkacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek. Bu durumda kadın istihdam edecek mikro işletme 220 bin lira, küçük işletme ise 550 bin liraya kadar personel desteği almış olacak.Son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için 100 bin liralık faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz destek alacak. Kullanılan destek, bu yılın mayıs ayından itibaren 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben sonraki 24 ayda (2 yıl) eşit taksitlerle (4 ayda bir 6 eşit taksit) faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e ödenecek. Destekten 46 bin işletmenin yararlanması ve 75 bin kişinin istihdamı amaçlanıyor.

KREDİ ŞARTLARI

Personel işe alınmadan önce destek başvurusu yapılacak. Destek ödemesi 6’şar ay aylık 2 taksit şeklinde olacak. Bu süre boyunca işe alınan personel işten çıkarılmayacak. Destek kapsamında istihdam taahhüdünde bulunulan personelin işten ayrılması durumunda, yerine şartlara uygun yeni bir personel istihdam edilebilecek. Bu durumdaki işletmelere eksiklerini tamamlamaları için 3 ay ek süre verilecek. Eş, anne, baba, kardeş ve çocuk için destek ödemesi alınamayacak.

E-DEVLET'TEN BAŞVURUN

Yeni mezunların istihdamına yönelik destek paketi için başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediliyor. Son tarih ise 31 Mart. Yani başvuru için son iki gün. Elinizi çabuk tutun, fırsatı kaçırmayın. Mikro işletme; personel sayısı 10 kişiye kadar olan firmaları kapsıyor. Küçük işletme ise personel sayısı 50 kişiye kadar olan firmaları içeriyor.

İŞVERENDE ARANACAK KOŞULLAR

Desteklenen sektörlerde 2019 ve öncesinde kurulmuş olmalı. 2019 yılı cirosu en az 75 bin lirayı bulmalı. Hedef sektörlerde faaliyet gösteren genç girişimcilerde ciro şartı olmaksızın 2017 ve öncesinde kurulmuş olmalarına bakılıyor.

Destek döneminde çalışan sayısı 2021 yılı ortalamasının altına düşmemeli.Mikro ve küçük işletme olmalı. Vadesi gelmiş veya yapılandırılmış SGK ve vergi borcu bulunmamalı.

KİMLER İŞE ALINABİLİR?

Meslek lisesi veya teknik lise mezunu olması gerekiyor. En az 2 yıllık veya 4 yıllık üniversite mezunu olmalı. Doğum yılı 1981 ve sonrası olanlar için geçerli. Son 3 yıl içerisinde 180 günden fazla çalışmamış olmalı.

HANGİ SEKTÖRLER VAR?

Destekten yararlanabilecek mikro ve küçük işletmelerin sektörlerinin bazıları şöyle:

Imalat: Gıda, içecek, tekstil, giyim eşyası, deri ve deri ürünleri, ağaç ve ağaç ürünleri, kağıt ve kağıt ürünleri, kauçuk ve plastik ürünleri, elektrikli techizat imalatı, mobilya imalatı.

Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı

Konaklama ve yiyecek hizmetleri: Lokanta ve seyyar yemek hizmeti.

Bilgi ve iletişim: Yayımcılık faaliyeleri, sinema ve program yapımcılığı.

Mesleki ve bilimsel faaliyetler.

İdari ve destek hizmetleri: Seyahat acentesi, tur operatörü.

Eğitim.Kültür, sanat, eğlence, dinlence, spor.

Diğer faaliyet hizmetleri: Kuru temizleme, kuaför ve güzellik salonları.

Not: Sektör listesinin tamamına ‘kosgeb.gov.tr’ adresinden ulaşılabilir.

ÖDEMELER BAŞLADI

Başvuralar sürerken, bir taraftan da destek paketine başvuruları onaylanan işletmelere, 100 bin liralık ödemeleri de yapılmaya başlandı. KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, gençlerin işe alınmasına imkan veren destek paketi ile başvuruların başladığı 3 Ocak’tan bu yana 13 bin işletmenin 22 bin ilave personel istihdam etmesine katkı sağladıklarını söyledi. Kurt, “Bu işletmelerimize destek tutarının yarısından oluşan birinci taksit kapsamında toplam 1 milyar 120 milyon lira ödeme yaptık. Program başvurusuna geçici onay verilen işletmelerin, yeni personeli en geç nisanda istihdam etmeleri gerekiyor” dedi.