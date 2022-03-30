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    EkonomiDestek kararı! Ramazan yardımı geliyor, ek kaynak aktarıldı, nakdi ve ayni...
    HaberlerEkonomi Haberleri Destek kararı! Ramazan yardımı geliyor, ek kaynak aktarıldı, nakdi ve ayni...
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    Destek kararı! Ramazan yardımı geliyor, ek kaynak aktarıldı, nakdi ve ayni...

    Ramazan ayı için yeni destek paketi geliyor. İhtiyaç sahipleri için ek kaynak ayrıldı. Nakdi ve ayni yardım yapılacak. Bakan Yanık detayları paylaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yaklaşık 224 milyon TL ek kaynak aktardıklarını açıkladı. Ramazan yardımından kimler yararlanacak? İşte yeni destek kararının detayları...

    30.03.2022 - 10:41 |
    Destek kararı! Ramazan yardımı geliyor, ek kaynak aktarıldı, nakdi ve ayni...

    Yeni destek açıklaması yapıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşların Ramazan ayında desteklenmesi için ek kaynak ayrıldı. Bakan Yanık yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin arttığı Ramazan ayında, ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olacaklarını bildirdi. Yanık, aktarılan kaynağın etkin ve hızlı şekilde sahiplerine ulaştırılacağının altını çizdi.

    Ülke genelindeki tüm SYDV’ler aracılığıyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için Ramazan ayında ayni ve nakdi olarak destek verdiklerini belirten Bakan Yanık, şunları söyledi:

    “Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için yardımda bulunuyoruz. Bu doğrultuda SYDV’lere yaklaşık 224 milyon TL ek kaynak aktardık.”

    İhtiyaç sahibi hanelere sunulan sosyal yardımların nesnel, şeffaf ve hesap verilebilir biçimde gerçekleştiğinin altını çizen Bakan Yanık, “Sosyal yardımlarımızdan kimlerin yararlanacağı, hangi şartlar gerekli tüm bunlar kanunen belirli. Yardımlarımızı sunarken, hiçbir ayrım gözetmiyoruz. Sosyal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile sosyal güvenceli olmakla birlikte, hane içindeki kişi başına düşen gelir, asgari ücret net tutarının 1/3’ünden az olan haneler sosyal yardımlarımızdan faydalanabiliyor” dedi.

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