MSÜ sonuç belgesi kontrol kodu nedir? Sonuç belgesi kontrol kodu ne demek, nasıl alınır ve nerede yazar?

MSÜ sonuç belgesi kontrol kodu, sonuçlarını öğrenen adaylar tarafından araştırılan konulardan biri oldu. ÖSYM sonuç açıklama sayfasında yer alan sonuç belgesi kodunun ne olduğu sorgulanıyor. Peki, MSÜ sonuç belgesi kontrol kodu nedir? MSÜ sonuç belgesi kontrol kodu ne anlama gelir?

MSÜ SONUÇ BELGESİ KONTROL KODU NEDİR?

Sonuç belgesi kontrol kodu, kurumlarca kendilerine sunulan belgelerin doğruluğu üzerine adayların şifrelerini paylaşmadan kontrol edebilmelerine yaramaktadır. Yani adaylar kendileri dışında ki kişilere sonuç belgelerini paylaşmak isterlerse, şifrelerini paylaşmasına gerek kalmadan sonuçlarını gösterme şansına sahiptirler.

ÖSYM SONUÇ BELGESİ KONTROL KODU NASIL ALINIR?

Sonuç belgesi kontrol kodu adaya ait sonuç belgesinin en alt kısmında bulunmaktadır. Sonuç Belgesi üzerindeki Kontrol Kodunu ve T.C. Kimlik / YU / Aday Numarasını aşağıdaki forma girerek belgenin ÖSYM'deki kayıtlarla eşleşip eşleşmediğini kontrol edebilirsiniz.) Sonuç belgesi kontrol kodunu paylaştığınızda karşı taraf bu kodu kullanarak sonuçlarınızın doğru olup olmadığını kontrol edebilmektedir. Sınav sonuçlarınızı öğrenmenizde bu kodun bir önemi olmayacaktır. Sonuçlar açıklandığı vakit kimlik numaranız ve aday şifrenizi girerek sonuçlarınıza bakabileceksiniz.