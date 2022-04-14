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    EğitimAday şifresi nedir, ne demek? ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır, değiştirme ve yenileme işlemleri 2022?
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    Aday şifresi nedir, ne demek? ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır, değiştirme ve yenileme işlemleri 2022?

    Aday şifresi nedir, ne demek? Öğrenci Seçme ve Yerleşme Merkezi tarafından uygulanan sınavlara katılım sağlayan adayların ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr adreslerine erişim sağlamamaları için ÖSYM şifresine sahip olmaları gerekiyor. ÖSYM aday şifresi nasıl alınır?  İşte ÖSYM AİS şifre değiştirme ve yenileme işlemleri 2022…

    14.04.2022 - 09:30 |
    Aday şifresi nedir, ne demek? ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır, değiştirme ve yenileme işlemleri 2022?

    aday şifresi ile ilgili aramalar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını öğrenmek ya da ais.osym.gov.tr ile sınavlarına ilişkin detayları sorgulamak için ÖSYM sistemine girmesi gerekiyor. ÖSYM aday şifresi bu nedenle sınav zamanı hakkında en çok araştırma yapılan konu oluyor. ÖSYM aday şifresini unutanlar arama motorları üzerinden ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? sorusuna yanıt arıyor.

    ADAY ŞİFRESİ NEDİR, NE DEMEK?

    ÖSYM aday şifresi, sadece o kişinin bildiği özel soruların cevaplanmasıyla oluşturulan ve adayın kendisinden başkasının onun adına işlem yapabilmesini engelleyen bir güvenlik şifresidir.

    ÖSYM’nin yaptığı tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir.

    Bu şifre, adayın sisteme ilk girdiği anda aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler kriptolu ve geriye dönüşümsüz olarak ÖSYM'nin sisteminde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi görmesi, bilmesi ve edinmesi mümkün değildir.

    Aday şifresi nedir, ne demek ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır, değiştirme ve yenileme işlemleri 2022

    ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

    ÖSYM AİS şifresinin unutulması halinde adayın şifreyi yenilemesi ya da sıfırlaması gerekiyor. Bunun için ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına giriş yapın. Ekranda açılan sayfada istenilen T.C. kimlik numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasınız eksiksiz olarak girin. Bir sonraki adım ise güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken verdiğiniz cevabı girmeniz gerekiyor. Bu cevabı doğru ve eksiksiz olarak girmeniz gerekiyor. Sonrasında ise sizden istenilen tüm bilgileri eksiksiz olarak girdiğinizde şifreniz yenilenecektir. Eğer, ÖSYM AİS güvenlik sorusunu unuttuysanız şifrenizi yenileyebilmek için şifrenizi ilk aldığınız merkeze başvurarak yeni şifre talebinde bulunmanız gerekiyor.

     

     

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