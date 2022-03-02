MEB'den son dakika okul kararı! Yeni dönem başlıyor, resmen değişti! Öğrenciler artık...
MEB'den son dakika okul kararı. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. Resmen değişti.Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi. Yeni başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca; 2020 yılında tedbir amaçlı iptal edilen sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verilecek. İşte son dakik haberinin detayları...
02.03.2022 - 20:32 |
Milli Eğitim Bakanlığınca; sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verilecek.
Bakanlıkça, illere gönderilen yazıya göre, resmî/özel okul ve kuramlarda öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin katılımı yapılması planlanan il/ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal etkinlikler 2020’de tedbiren iptal edilmişti.
Bu kapsamda, Bakanlık merkez teşkilatı birimleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verilecek.