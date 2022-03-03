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    EğitimMEB son dakika olarak duyurdu! Sistem tamamen değişti, dün itibarı ile...
    HaberlerEğitim Haberleri MEB son dakika olarak duyurdu! Sistem tamamen değişti, dün itibarı ile...
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    MEB son dakika olarak duyurdu! Sistem tamamen değişti, dün itibarı ile...

    Yüz yüze eğitime ara mı verilecek? Bakan Özer duyurdu. Uzaktan eğitim ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. MEB tarafından tek tek açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hem veliler hem de öğrencilerce merak edilen sorunun yanıtını verdi. Özer, yaptığı açıklamada, “Uzaktan eğitimle ilgili hangi güçlü platformu sunarsanız sunun okulun yerini hiçbiri tutamaz. Çünkü okul aynı zamanda öğrencilerimizin sosyalleştiği yerdir. Psikososyal gelişimlerini sağladıkları yerlerdir. Ortak çalışma yaptıkları ve akran eğitimlerini yaptıkları yerlerdir. Dolayısıyla bu süreçte kararlı bir şekilde adım atmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Dün itibarı ile sistemde bir değişiklik oldu. İki vaka olması durumunda artık sınıfların 10 gün kapalı kalması ile ilgili uygulama yürürlükten kaldırıldı. Artık okullarımızda kapanan sınıf diye bir şey olmayacak. Sadece vakası olan öğrenci veya öğretmen kendisini izole edecek. Daha sonra PCR testi yaptırarak ya da belli bir süre sonra yüz yüze eğitime katılabilecek” diye konuştu. LGS ile ilgili de önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Özer, Liseye Geçiş Sınavı'nda herhangi bir değişiklik olmayacağının altını çizdi.

    03.03.2022 - 16:12 |
    MEB son dakika olarak duyurdu! Sistem tamamen değişti, dün itibarı ile...

    MEB resmen duyurdu! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel bir TV kanalında katıldığı ‘Anadolu Soruyor’ programında Covid-19 önlemlerinde yapılan değişiklikler ve öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın okullarda bazı Covid-19 önlemlerinin kaldırılacağı açıklamasına ilişkin olarak Bakan Özer, “Uzaktan eğitimle ilgili hangi güçlü platformu sunarsanız sunun okulun yerini hiçbiri tutamaz. Çünkü okul aynı zamanda öğrencilerimizin sosyalleştiği yerdir. Psikososyal gelişimlerini sağladıkları yerlerdir. Ortak çalışma yaptıkları ve akran eğitimlerini yaptıkları yerlerdir. Dolayısıyla bu süreçte kararlı bir şekilde adım atmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Dün itibarı ile sistemde bir değişiklik oldu. İki vaka olması durumunda artık sınıfların 10 gün kapalı kalması ile ilgili uygulama yürürlükten kaldırıldı. Artık okullarımızda kapanan sınıf diye bir şey olmayacak. Sadece vakası olan öğrenci veya öğretmen kendisini izole edecek. Daha sonra PCR testi yaptırarak ya da belli bir süre sonra yüz yüze eğitime katılabilecek” diye konuştu.

    Öğrencilere yardımcı kaynak oluşturma konusunda olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Özer, şu ana kadar 24 milyon yardımcı kaynağın öğrencilere ulaştırıldığını, yıl sonunda bu sayının 100 milyon olmasını hedeflediklerini duyurdu.

    “ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAĞIZ”

    Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi.

    Liseye Geçiş Sınavı (LGS) hakkında açıklamada bulunan Bakan Özer, bu sınavda herhangi bir değişikliğin olmayacağını ve öğrencilerin bu konuda rahat olması gerektiğini söyledi.

    SALGIN TEDBİRLERİNE UYULARAK SOSYAL ETKİNLİKLER YAPILABİLECEK

    Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca, sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verilecek.

    Bakanlıkça, illere gönderilen yazıya göre, resmî/özel okul ve kurumlarda öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin katılımı yapılması planlanan il/ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal etkinlikler, 2020'de tedbiren iptal edilmişti.

    Bu doğrultuda, Bakanlık merkez teşkilatı birimleri ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verilecek.

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