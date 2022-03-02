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    EğitimMEB harekete geçti, okullarda yeni dönem başlıyor! Türkçe, yabancı dil ve matematik dersleri artık...
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    MEB harekete geçti, okullarda yeni dönem başlıyor! Türkçe, yabancı dil ve matematik dersleri artık...

    Milli Eğitim Bakanlığı resmen duyurdu. Büyük değişiklik başlıyor. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Tamamen değişiyor. Türkçe, yabancı dil ve matematik dersleri ile ilgili harekete geçildi. Bakan Özer yeni gelişmenin detaylarını paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Matematikteki öğrenme yaklaşımını değiştireceğiz. Yeni yaklaşımla öğrencilerimizin matematiği severek öğrenmelerini ve yaşama uyarlamalarını hedefliyoruz. Öğrencilerimiz, projelerini geliştirecek, alacakları geri dönütlerle projeyi sürekli geliştirecek ve böylece sürekli bir öğrenme sağlanacak. Bizim matematik dersindeki yaklaşımımız, öğrencileri soyut bilgi yığınından kurtarıp o bilgileri hayatta pratik şeylere dönüştürerek kalıcı öğrenmelerini sağlamak. 21. yüzyıl becerileri denildiğinde de kastedilen budur. Yani bilgi havuzunda boğulmadan öğrencilerimize bilgi okuryazarlığını öğreterek daha çok üretmelerini sağlamak istiyoruz. Matematik sadece yetenekli öğrencilerin üstesinden gelebileceği zorlu bir ders olmaktan çıksın, tüm öğrencilerin keyifle, günlük yaşamla bağdaştırılabildikleri keyifli bir ders olsun istiyoruz." diye konuştu.

    02.03.2022 - 09:47 |
    MEB harekete geçti, okullarda yeni dönem başlıyor! Türkçe, yabancı dil ve matematik dersleri artık...

    MEB'den son dakika kararı! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Türkçe, yabancı dil ve matematik dersleri ile ilgili önemli bir değişiklik hayata geçiriliyor. 

    Millî Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde, matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem öğrenimini kolaylaştıracak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlayacak bir proje için harekete geçti. Matematikteki öğrenme yaklaşımını değiştireceklerini belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yeni yaklaşımla öğrencilerimizin matematiği severek öğrenmelerini ve yaşama uyarlamalarını hedefliyoruz." dedi.

    Millî Eğitim Bakanlığı; Türkçe, yabancı dil ve matematik dersinde kalıcı öğrenmeyi desteklemek üzere pek çok yeniliği hayata geçirecek.

    MEB harekete geçti, okullarda yeni dönem başlıyor Türkçe, yabancı dil ve matematik dersleri artık...

    Bu kapsamda müfredatta uzun ders saatleri verilmesine karşın öğrencilere yabancı dilde okuma, anlama, dinleme ve yazma olmak üzere 4 temel becerinin öğretilmesi konusundaki eksikliklerin giderilerek yeni öğretim tekniklerinin geliştirilmesi ve bu derse yeni dinamikler kazandırılması için çalışmalara başlandı.

    Benzer şekilde Türkçenin öğretimi ve okuma kültürünün geliştirilmesi konusunda yeni çalışmalar hız kazandı. "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi tamamlanırken bunun devamında kütüphanelerde yürütülecek etkinliklerle öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması ve kelime dağarcıklarının geliştirilmesi konusunda planlamalar da yapıldı.

    MEB harekete geçti, okullarda yeni dönem başlıyor Türkçe, yabancı dil ve matematik dersleri artık...



    "Öğrencilere matematiği sevdirmeyi hedefliyoruz"

    Bu iki dersin yanında matematik derslerini de keyifli hâle getirecek ve öğrenmeyi kolaylaştıracak yeni bir proje hazırlığında son aşamaya gelindi.

    TÜBİTAK ve üniversiteler ile ortak yürütülecek projede matematiğin soyut bir ders olmaktan çıkarılması ve günlük yaşam becerilerine uyarlanarak kalıcı ve severek öğrenmenin sağlanması amaçlanıyor.

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti: "Matematikteki öğrenme yaklaşımını değiştireceğiz. Yeni yaklaşımla öğrencilerimizin matematiği severek öğrenmelerini ve yaşama uyarlamalarını hedefliyoruz. Öğrencilerimiz, projelerini geliştirecek, alacakları geri dönütlerle projeyi sürekli geliştirecek ve böylece sürekli bir öğrenme sağlanacak. Bizim matematik dersindeki yaklaşımımız, öğrencileri soyut bilgi yığınından kurtarıp o bilgileri hayatta pratik şeylere dönüştürerek kalıcı öğrenmelerini sağlamak. 21. yüzyıl becerileri denildiğinde de kastedilen budur. Yani bilgi havuzunda boğulmadan öğrencilerimize bilgi okuryazarlığını öğreterek daha çok üretmelerini sağlamak istiyoruz. Matematik sadece yetenekli öğrencilerin üstesinden gelebileceği zorlu bir ders olmaktan çıksın, tüm öğrencilerin keyifle, günlük yaşamla bağdaştırılabildikleri keyifli bir ders olsun istiyoruz."

    Bakan Özer, matematik seferberliği kapsamında TÜBİTAK ve üniversiteler ile ortak çalışmalar yürüteceklerini belirterek TÜBİTAK ile iş birliği protokolünde son aşamaya geldiklerini, UNICEF'le de yeni bir proje için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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