MEB resmen duyurdu! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş karar, yıl sonuna kadar...

MEB'den son dakika kararı! Milyonlarca öğrenciyi kapsıyor. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık olarak öncelikli hedeflerinin eğitimde fırsat eşitliğini artırmak olduğunu, bu kapsamda tüm kademelerde okullaşma oranlarını yükseltmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Bilimsel verilerin, öğrenciler arasındaki başarı farklarını azaltmada okul öncesi eğitimin kritik bir öneme sahip olduğuna işaret ettiğini belirten Özer, bu nedenle eğitime erişimde tüm kademeler arasında okul öncesine çok daha büyük önem atfettiklerini vurguladı.

Özer, yıl sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu yapacaklarını ve 40 bin yeni ana sınıfı açacaklarını böylece 3 yaşta yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50'ye, 4 yaşta yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'e ve 5 yaşta yüzde 78 olan okullaşma oranını ise yüzde 100'e çıkaracak kapasiteye ulaşacaklarını söyledi.

Okullaşma oranlarını artırmak için 81 ilde yürüttükleri yoğun çalışmalar sonucu 59 anaokulu ve 7 bin ana sınıfını 5 ay gibi kısa bir sürede hizmete açtıklarını kaydeden Özer, böylece 5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 78'den yüzde 90'a çıkardıklarını dile getirdi.





"ALTERNATİF MODELLERİ DEVREYE ALDIK"

Yıl sonuna kadar bu yaş grubu için eğitim kurumu kapasitesini yüzde 100'e tamamlayacaklarını aktaran Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kapasite artışıyla beraber 5 yaşta okullaşma oranını da yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyoruz. Şu anda yeni kullanıma açtığımız ana sınıfı ve anaokullarımızla birlikte 11 il ve 419 ilçemizde, 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 95'in üzerine çıktı. 10'u büyükşehir olmak üzere toplam 29 ilde ise yüzde 90'ın üzerine çıktı. 125 ilçede ise okula gidemeyen 5 yaşındaki çocuk sayısı 5'in altında. Bu çocuklarımızın da eğitime erişimi için alternatif modelleri devreye aldık. Gezici öğretmen sınıfı, taşıma merkezi ana sınıfı ve Benim Oyun Sandığım gibi ev temelli modellerle okul öncesi eğitim ulaştırmadığımız hiçbir çocuğumuz kalmayacak. 1.506 anaokulu yapımı ile süreç de planlandığı şekilde ilerliyor. 3 bin yeni anaokulu yapımında geriye kalan 1.494 anaokulunun yapımı ile ilgili arazi belirleme çalışmaları da devam ediyor."

"OKUL ÖNCESİ EĞİTİME ERİŞİM ŞÛRA KARARLARI ARASINDAYDI"

Bakan Özer, okul öncesi eğitime erişimin artırılmasının 1-3 Aralık 2021'de toplanan 20. Millî Eğitim Şûrası'nda oy birliğiyle alınan kararlar arasında yer aldığını anımsattı.

Millî Eğitim Bakanı Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önceki gün yayımladığımız 'Yüz Yüze Eğitime Dönüşte 180 Gün' kitabında şûra kararlarına uygulamada ne ölçüde yer verildiği de var. Şûrada alınan '5 yaş okullaşma oranının kısa vadede yüzde 100'e ulaştırılması için gerekli fiziki, beşeri ve mali imkânlar sağlanmalıdır. Ayrıca 3-4 yaş için de eğitime erişim imkânları artırılmalıdır.' kararları doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Özellikle, dezavantajlı bölgeler ve gruplara yönelik okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştırmak için bölge ve ailelerin ihtiyaçlarına yönelik gezici öğretmen sınıfı, gezici sınıf, taşıma merkezi ana sınıfı, yaz eğitimi, taşımalı eğitim, ev temelli eğitim, toplum temelli erken müdahale modeli, mobil anaokulu gibi farklı modelleri uygulamaya almaya devam edeceğiz."

5 yaşın öncelikli olduğunu ancak okul öncesinde 3-5 yaş grubundaki okullaşma oranının da yükseltilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Özer, 3-5 yaş grubunda okullaşma oranının yüzde 45'den yüzde 49'a yükseldiğine işaret etti.

Özer, 2022 yılı sonunda yatırımları tamamladıklarında 3-5 yaş grubunda okullaşma oranının da yüzde 45'ten yüzde 76'ya çıkacağını kaydederek "Böylece, okul öncesinde okullaşma oranında da çok önemli bir iyileşme ve okul öncesi eğitimde de diğer kademelerde olduğu gibi önemli bir ilerleme ve iyileşme sağlayacağız." diye konuştu.

5 ÖĞRENCİNİN OLDUĞU KÖYLERDE ANASINIFI AÇILABİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre, bu bölgelerde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10'dan 5'e düşürüldü.

Okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini ve okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını öncelikli hedefleri arasına alan Millî Eğitim Bakanlığı, salgın sürecine ilişkin güncel gelişmeler doğrultusunda nüfusun az ve dağınık olduğu yerleşim yerlerinde, okul öncesinde eğitim öğretim sürecinin kesintisiz devam edebilmesi için bir şubede bulunması gereken en az öğrenci sayısını yeniden belirledi.

ARA TATİLİ NE ZAMAN ?

Milyonlarca öğrenci ara tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Okullarda ikinci dönem ara tatili 11 Nisan ve 15 Nisan arasında gerçekleşecek. Hafta sonları da dahil olmak üzere toplamda 9 gün sürecek.

Nisan ara tatili hafta sonunu dahil ettiğimizde 8 Nisan ve 18 Nisan arası sürecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 - 2022 yılı resmi takvimine göre yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022’de alınacak.