MEB resmen duyurdu! İlk rapor yayımlandı, ve belli oldu

MEB’den çarpıcı rapor! Alınan kararlar tek tek hayata geçiyor! Millî Eğitim Şûrası'ndan sonra yapılan ilk değerlendirme uyumu ortaya koydu. Millî Eğitim Şûrası'nda alınan tavsiye kararları ile ilgili ilk değerlendirme yapıldı. Rapor olarak ortaya konulan değerlendirmeler, alınan kararların kısa sürede hayata geçirildiğini gösteriyor.

6 AYDA 57 TAVSİYE HAYATA GEÇİRİLDİ!

Millî Eğitim Bakanlığınca 20. Millî Eğitim Şûrası'nda alınan tavsiye kararlarının uygulanan eğitim politikalarıyla hayata geçirilmesine yönelik ilk rapor yayımlandı. Raporun sonuçları, son altı ayda atılan adımların tavsiye kararları ile büyük bir uyum gösterdiğini ortaya koyarken 57 farklı tavsiye kararına dair Bakanlığın en az bir somut adım attığını gösteriyor. Rapor, “meb.gov.tr” adresinde erişime açıldı.

EĞİTİM İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI!

20. Millî Eğitim Şûrası, yedi yılın ardından 1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında toplanmıştı. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan Şûra, üç gün sürmüştü. Öğrenci, öğretmen, eğitim yöneticileri, veliler, eğitim araştırmacıları, sivil toplum kuruluşları, gazeteciler gibi farklı paydaşlarla gerçekleştirilen Şûra, eğitim politikaları açısından önemli çıktılar sağlamıştı.

GÖRÜŞLER ALINDI, TEK TEK UYGULAMAYA KONDU!

Şûra hazırlıkları sürerken Millî Eğitim Bakanlığı farklı paydaşlardan 32 bin 643 görüş toplamıştı. Bu görüşler uzmanlar tarafından incelendi ve MEB’in Şûra için belirlediği “Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği”, “Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi” ve “Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi” temaları ile uyumları gözetilerek son hâle getirildi. Şûra’ya katılım gösteren 600’den fazla davetlinin kanaatleri doğrultusunda toplanan bu görüşler olgunlaştırıldı. Şûra’nın son günü ise Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in başkanlık ettiği Genel Kurul’a getirilen 124 maddenin 107’si oy birliği, 17’si ise oy çokluğu ile kabul edildi. Genel Kurul’da önerilen 4 önerinin ise 2’si oy çokluğu, 2’si oy birliği ile kabul edildi. Böylece büyük bir çoğunluğu oy birliği ile kabul edilen 128 tavsiye karar alındı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlıkça atılan adımlarla Şûra’da alınan tavsiye kararların uyumunu takip edeceklerini ve değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etmişti. MEB tarafından yayımlanan bu rapor, Şura’nın gerçekleşmesinden üç ay sonra Bakanlığın güncel politikaları ile tavsiye kararları arasındaki uyumunu gösteriyor.

ATILAN ADIMLARLA TAVSİYE KARARLARI ARASINDA BÜYÜK UYUM

Raporda Bakanlık tarafından atılan adımların tavsiye kararlar ile uyumu, madde madde incelendi ve yorumlandı. Raporun ilk kısmında atılan adımlar kısaca açıklanıp ilişkilendirildiği maddeler anlatılırken son kısmında özet diyagramlar sunuldu. Raporun sonuçları, Bakanlık tarafından son altı ayda atılan adımların tavsiye kararları ile büyük bir uyum gösterdiğini ortaya koydu. Bu bağlamda 57 farklı tavsiye kararına dair Bakanlığın en az bir somut adım attığı görüldü.

TÜM TEMALARDA UYUM SAĞLANDI

Raporda vurgulanan diğer bir konu da tavsiye kararlar ile atılan adımlar arasındaki uyumun tek bir tema ile sınırlı olmaması. Bakanlığın politikaları ile ilişkilendirilen 57 kararın 34’ünün temel eğitimde fırsat eşitliği, 14’ünün öğretmenlerin mesleki gelişimi, 9’unun ise mesleki eğitimin güçlendirilmesi ile ilişkili olduğu belirlendi. Tavsiye kararlarının da temel eğitimde fırsat eşitliği temasında yoğunlaştığı dikkate alındığında dağılımın Şûra kararlarının dağılımı ile tutarlı olduğu görüldü. Dolayısıyla politika adımları ile tavsiye kararları arasındaki uyum tüm temalarda kendini gösterdi.

EN BÜYÜK UYUM TEMEL EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNDE

MEB’in son altı ayda seferberlik başlattığı okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve okullar arası imkân farklılıkların azaltılmasına dair büyük ölçekli projeler, Şûra kararları ile uyumun anahtarı oldu. Zira bu alanlarda atılan adımların çoğunlukla birden fazla Şûra kararı ile ilişkili olduğu görüldü. Bakanlığın bu konuda attığı adımların kararlı şekilde devam ettirilmesi uyumun daha da artırılması açısından önem teşkil ediyor.

ŞÛRA KARARLARINA DAİR RAPORLAR YAYIMLANMAYA DEVAM EDECEK

Bakanlık, ana politika alanlarında attığı adımlar ile Şûra tavsiye kararları arasındaki uyumu izlerken belirli aralıklarla değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşacak.

EĞİTİM POLİTİKALARI İLE ŞÛRA KARARLARI ARASINDAKİ UYUMA DAİR İLK RAPOR OLDU

Raporla ilgili bir değerlendirmede bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi: “Bilindiği gibi Şûra Genel Kurulu’nda kabul edilen kararlar, Bakanlık açısından tavsiye niteliği taşıyor. 20. Millî Eğitim Şûrası, kararların çok büyük oranda oy birliği ile alındığı bir toplantı oldu ve katılımcıların birçok maddede görüş birliğine sahip olması alınan kararların önemini artırdı. Bakanlık olarak zaten öncelikli eğitim politikalarımız olarak belirlediğimiz alanlarda alınan Şûra kararlarının uygulamaya geçirilmesi bizim için oldukça önemli. Bu nedenle Şûra’da da ifade ettiğim gibi belirli aralıklarla attığımız adımlarla Şûra kararları arasındaki uyum derecesini gösteren raporlar hazırlayıp kamuoyu ile paylaşacağımızı ifade etmiştim. Bugün yayımladığımız bu rapor, bu sözün yerine getirildiğinin ilk somut göstergesidir. Ana politika alanlarına dair tavsiye kararlarını gözeterek kendi politikalarımız ile uyumuna dair ilk resmî değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaşmış olduk. Daha önce bağımsız araştırmacılar ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan bu tür değerlendirmeler ilk kez Bakanlık tarafından yapıldı ve kamuoyu ile paylaşıldı.”