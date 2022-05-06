MEB resmen duyurdu! 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için geçerli! 81 ili kapsıyor, haftada iki saat...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çevre dostu ve sıfır atık konusunda adeta bir seferberlik başlattı. Bu konuda hayata geçirilen projeler de meyvelerini veriyor. Bu projelerin bir ayağını oluşturan geri dönüşüm kütüphaneleri en hızlı büyüyen projeler arasında yer alıyor. Her ilde en az bir hayat boyu öğrenme kurumuna geri dönüşüm malzemeleriyle oluşturulan geri dönüşüm kütüphaneleri kazandırmayı amaçlayan proje kapsamında 525 kütüphaneye ulaşıldı ve bir taraftan da çalışmalar devam ediyor. Hedefte her ilde en az bir geri dönüşüm kütüphanesi oluşturmak var.

İlki Ağrı’da kuruldu

MEB’in Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesi kapsamında okullarda sıfır atık yaklaşımıyla oluşturduğu geri dönüşüm kütüphanelerinin ilki Ağrı’da açıldı. Burada Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi’nin kütüphanesi atık malzemelerle yapıldı. Kullanılmayan tahtalar, sıralar, masalar, demirler, kâğıtlar, camlar, kasalar, kutular, lastikler, bilgisayar parçaları, müzik aletleri, dolaplar, kablo makaraları, tekstil malzemeleri “Sıfır Atık” projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler tarafından dönüştürülerek masa, kitaplık rafı, sandalye, sehpa, aksesuar ve aydınlatma ürünleri olarak kütüphanede kullanıma uygun hâle getirildi.

1000 okul belirlendi

Öğrencilerde çevre bilincini oluşturmak amacıyla adımlar atan MEB’in çok önem verdiği projelerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdiği Çevre Dostu 1000 Okul Projesi. Bu kapsamda Türkiye genelinde ilkokullar ağırlıklı olmak üzere temel eğitim seviyesinde bin okul belirlendi. Bakanlığın bu projesiyle okulların enerji ihtiyacının enerji panelleriyle karşılanması, yemekhane atıklarının kompost gübre haline getirilip çiçek yetiştirilmesi, yağmur sularının değerlendirilmesi hedefleniyor.

MEB, aynı projeyle Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği dersini de müfredata ekledi. 2015’ten itibaren 7 ve 8. sınıflarda seçmeli ders olarak okutulan “Çevre Eğitimi” dersinin adını “Çevre Eğitimi ve iklim değişikliği” olarak değiştiren Bakanlık, müfredatı da güncelledi. 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul 6, 7 ve 8. sınıflarda haftada 2 ders saati olmak üzere toplam 72 saat seçmeli olarak verilecek derste öğrenciler, sıfır atık konusunda bilgilendirilecek.

Bakan Özer: ‘Tüm vatandaşlar faydalanıyor’

Geri dönüşüm kütüphaneleri ile ilgili bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Kaynakların etkin ve verimli kullanıldığı, geri dönüşümün ekonomimizin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldiği, üretim ve tüketim kültürünün oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar sonucunda, evlerde ya da atölyelerde kullanılmayan atıl durumdaki ürünlerin bir araya getirilmesiyle neler yapılabileceğini hep birlikte gördük” dedi.

Sıfır Atık Projesi’ne bağlı kalarak hurda malzemelerden neler yapabilir düşüncesiyle ürünler geliştirildiğini hatırlatan Özer, “Kurumlarımızda, öğretmen, usta öğretici, kursiyer ve ailelerinde oluşan bu bilincin, toplumun tüm kesimlerinde oluşturulması ve uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla halk eğitimi merkezlerimize gelen tüm vatandaşlar, geri dönüşüm kütüphanelerinden faydalanabiliyor” diye konuştu.

Kütüphanelere öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından kitaplar bağışlandığını kaydeden Özer, şunları söyledi: “Bu kurumlarda 35 bin 513 olan kitap sayısı, geri dönüşüm kütüphaneleri ile 117 bin 772’ye ulaştı. 2021 yılında bulunan kitap sayısı 65 bin 581 iken 25 Nisan 2022 tarihi itibarıyla 309 bin 149’a çıktı.”

Hedef 100 milyon kitap

MEB’in okullar arasındaki imkân farklılıklarını azaltmak amacıyla 26 Ekim 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlattığı “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi 31 Aralık 2021’de tamamladı.

Proje kapsamında kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula yeni kütüphane yapıldı. Projeden önce kütüphanelerde 28 milyon 677 bin 694 kitap varken bu sayı, yeni kütüphanelerin yapılması ve mevcutların kitap açısından zenginleştirilmesiyle 56 milyon 247 bin 183’e yükseldi.

Anaokullarındaki kitap sayısı 740 bin 574’e, ilkokullarda 20 milyon 449 bin 83’e, ortaokullardaki kitap sayısı ise 16 milyon 858 bin 968’e çıktı. Liselerdeki kitap sayısı 16 milyon 819 bin 20 olurken halk eğitimi merkezleri gibi diğer kurumlardaki kitap sayısı da 1 milyon 379 bin 538’e ulaştı. Böylece okul kütüphanelerindeki kitap sayısı, 5 ayda yüzde 100 arttı. MEB, yıl sonunda kütüphanelerdeki kitap sayısını 100 milyona çıkarmayı hedefliyor. (Milliyet)