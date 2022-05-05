MEB resmen duyurdu FlaÅŸ karar, tarih belli oldu, temmuz ayÄ±nda Ã¶ÄŸrenciler...

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    EÄŸitimMEB resmen duyurdu! FlaÅŸ karar, tarih belli oldu, temmuz ayÄ±nda öÄŸrenciler...
    HaberlerEÄŸitim Haberleri MEB resmen duyurdu! FlaÅŸ karar, tarih belli oldu, temmuz ayÄ±nda öÄŸrenciler...
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    MEB resmen duyurdu! FlaÅŸ karar, tarih belli oldu, temmuz ayÄ±nda öÄŸrenciler...

    MEB resmen duyurdu. Tarih belli oldu. Binlerce Ã¶ÄŸrenciyi yakÄ±ndan ilgilendiriyor. Temmuz ayÄ±nda yapÄ±lacak. AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi 3. DÃ¶nem sÄ±navlarÄ± iÃ§in heyecan baÅŸladÄ±. Ã–ÄŸrenciler ilk iki dÃ¶nemin sÄ±navlarÄ±nÄ± tamamladÄ±. AÃ§Ä±k liseden okuyan Ã¶ÄŸrenciler, AÃ–L 3. dÃ¶nem sÄ±nav tarihleri hakkÄ±nda araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± arttÄ±rdÄ±. Peki AÃ–L 3. dÃ¶nem sÄ±navlarÄ± ne zaman yapÄ±lacak, online mÄ± olacak? Ä°ÅŸte detaylar...

    05.05.2022 - 18:25 |
    MEB resmen duyurdu! FlaÅŸ karar, tarih belli oldu, temmuz ayÄ±nda öÄŸrenciler...

    MEB sÄ±navlarÄ±na yÃ¶nelik araÅŸtÄ±rmalar hÄ±z kazandÄ±. AÃ§Ä±k lise sÄ±navÄ± olarak da bilinen AÃ–L sÄ±navlarÄ±nÄ±n 3. dÃ¶nemi iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren adaylar ÅŸimdi ise sÄ±nav takvimine odaklandÄ±. Ä°ÅŸte, AÃ§Ä±k Lise'de 3. dÃ¶nem sÄ±nav tarihleri...

    3. DÃ–NEM KAYITLARI BÄ°TTÄ°

    Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Lisesi (AÃ–L) kayÄ±t yenileme iÅŸlemleri baÅŸladÄ±. AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi 2021-2022 DÃ¶nemi 3. dÃ¶nem kayÄ±t yenileme takvimi geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. AÃ§Ä±k Lise AÃ–L 3. dÃ¶nem kayÄ±t yenileme iÃ§in 11-29 Nisan tarihleri belirlenmiÅŸti.

    AÃ–L SINAVLARI NE ZAMAN?

    Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilecek 3. dÃ¶nem AÃ§Ä±k Lise sÄ±navlarÄ± temmuz ayÄ±nda yapÄ±lacak.ÂMEB 2022 yÄ±lÄ± sÄ±nav uygulama takvimine gÃ¶re AÃ–L sÄ±navlarÄ±nÄ±n temmuz ayÄ±nÄ±n kaÃ§Ä±nda yapÄ±lacaÄŸÄ± henÃ¼z aÃ§Ä±klanmadÄ±. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan sÄ±nav takvimine gÃ¶re AÃ–L sÄ±navlarÄ± e-SÄ±nav olarak gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

    MEB resmen duyurdu FlaÅŸ karar, tarih belli oldu, temmuz ayÄ±nda Ã¶ÄŸrenciler...

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