MEB resmen duyurdu FlaÅŸ karar, tarih belli oldu, temmuz ayÄ±nda Ã¶ÄŸrenciler...

MEB sÄ±navlarÄ±na yÃ¶nelik araÅŸtÄ±rmalar hÄ±z kazandÄ±. AÃ§Ä±k lise sÄ±navÄ± olarak da bilinen AÃ–L sÄ±navlarÄ±nÄ±n 3. dÃ¶nemi iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren adaylar ÅŸimdi ise sÄ±nav takvimine odaklandÄ±. Ä°ÅŸte, AÃ§Ä±k Lise'de 3. dÃ¶nem sÄ±nav tarihleri...

3. DÃ–NEM KAYITLARI BÄ°TTÄ°

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Lisesi (AÃ–L) kayÄ±t yenileme iÅŸlemleri baÅŸladÄ±. AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi 2021-2022 DÃ¶nemi 3. dÃ¶nem kayÄ±t yenileme takvimi geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. AÃ§Ä±k Lise AÃ–L 3. dÃ¶nem kayÄ±t yenileme iÃ§in 11-29 Nisan tarihleri belirlenmiÅŸti.

AÃ–L SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilecek 3. dÃ¶nem AÃ§Ä±k Lise sÄ±navlarÄ± temmuz ayÄ±nda yapÄ±lacak.ÂMEB 2022 yÄ±lÄ± sÄ±nav uygulama takvimine gÃ¶re AÃ–L sÄ±navlarÄ±nÄ±n temmuz ayÄ±nÄ±n kaÃ§Ä±nda yapÄ±lacaÄŸÄ± henÃ¼z aÃ§Ä±klanmadÄ±. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan sÄ±nav takvimine gÃ¶re AÃ–L sÄ±navlarÄ± e-SÄ±nav olarak gerÃ§ekleÅŸtirilecek.