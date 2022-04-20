MEB harekete geÃ§ti Bakan Ã–zer baÅŸlattÄ±k dedi ve duyurdu: Ä°lkokul, ortaokul ve liselerde...

BeÅŸiktaÅŸ Yenilevent Anadolu Lisesi'nde DoÄŸan HÄ±zlan KÃ¼tÃ¼phanesi aÃ§Ä±ldÄ±. KÃ¼tÃ¼phanenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na Milli EÄŸitim BakanÄ± Mahmut Ã–zer, Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya ve kÃ¼tÃ¼phaneye ismi verilen yazar DoÄŸan HÄ±zlan katÄ±ldÄ±. MÃ¼zik dinletisiyle baÅŸlayan aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninin ardÄ±ndan DoÄŸan HÄ±zlan Ã¶ÄŸrencilerle sÃ¶yleÅŸi gerÃ§ekleÅŸtirdi. Â AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kurdele kesimi gerÃ§ekleÅŸti. Bakan Ã–zer, Vali Yerlikaya ile DoÄŸan HÄ±zlan kÃ¼tÃ¼phaneyi gezdi. Â

Â Milli EÄŸitim BakanÄ± Mahmut Ã–zer, "OkullarÄ±n ilk aÃ§Ä±lacak ve son kapanacak yerler olduÄŸu okullarÄ±n aÃ§Ä±k kalmasÄ±nÄ±n bir eÄŸitim meselesi deÄŸil, bir milli gÃ¼venlik meselesi olduÄŸu sÃ¶ylemini sadece bir retorik olmadÄ±ÄŸÄ± kararlÄ± bir iradenin arkasÄ±nda olduÄŸunu tÃ¼m TÃ¼rkiye gÃ¶rmÃ¼ÅŸ oldu ve tÃ¼m TÃ¼rkiye ÅŸunu gÃ¶rdÃ¼. Gerekli Ã¶nlemler alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± zaman en gÃ¼venli, en korunaklÄ± mekanlar bu toplumda okullardÄ±r" dedi. Â

"TÃœRKÄ°YE'DE KÃœTÃœPHANESÄ°Z OKUL KALMADI"Â

Bakan Ã–zer, "EÄŸitimde fÄ±rsat eÅŸitliÄŸini merkeze aldÄ±k. Ã–ÄŸrencilerimizin iyi ortamlarda yetiÅŸmelerini saÄŸlayabilmek iÃ§in bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n tÃ¼m imkanlarÄ±nÄ± seferber etmeye baÅŸladÄ±k. Ve bunun ilk adÄ±mÄ±nÄ± da 26 Ekim 2021 tarihinde Emine ErdoÄŸan hanÄ±mefendinin himayesinde "KÃ¼tÃ¼phanesiz Okul Kalmayacak" kampanyasÄ±yla baÅŸlattÄ±k. 16 bin 361 okulumuzun kÃ¼tÃ¼phanesi yoktu. 2 ay gibi kÄ±sa bir sÃ¼rede 16 bin 361 kÃ¼tÃ¼phane yaptÄ±k. 2021 yÄ±lÄ± sonu itibariyle okul Ã¶ncesinden ilkokula, ilkokulda, ortaokula, ortaokuldan, liseye kadar ve ÅŸu anda TÃ¼rkiye'de 81 ilde 922 ilÃ§ede kÃ¼tÃ¼phanesi olmayan tek bir okul kalmadÄ±. Ä°nanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman aslÄ±nda Ã§Ã¶zÃ¼lemeyecek bir problemimizin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermesi baÄŸlamÄ±nda da Ã§ok kÄ±ymetli. KÃ¼tÃ¼phanelerin yapÄ±mÄ±nda meslek liselerimiz Ã§ok Ã¶nemli katkÄ±lar saÄŸladÄ±lar." diye konuÅŸtu.Â

"KÃœTÃœPHANELERDEKÄ° KÄ°TAP SAYISI DA ARTIYOR"Â

Bakan Ã–zer, "Sadece kÃ¼tÃ¼phaneleri yapmadÄ±k aynÄ± zamanda kÃ¼tÃ¼phanelerdeki kitap sayÄ±sÄ±nÄ± da artÄ±yoruz. Bu projeyi baÅŸlatÄ±rken kÃ¼tÃ¼phanelerimizde 28 milyon kitap vardÄ±. BugÃ¼n 56 milyonu aÅŸtÄ±. Yani kitap sayÄ±mÄ±zÄ± yÃ¼zde yÃ¼z artÄ±rmÄ±ÅŸ olduk. Proje Ã¶ncesinde Ã¶ÄŸrenci baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen kitap sayÄ±sÄ± 1.6'ydÄ±. Bu yÄ±lÄ±n sonuna kadar kÃ¼tÃ¼phane kitap sayÄ±sÄ±nÄ± 100 milyona Ã§Ä±kartmayÄ± hedefliyoruz ve bÃ¶ylece Ã¶ÄŸrenci baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen kitap sayÄ±sÄ±nÄ± 1.6'dan, 1.7'ye Ã§Ä±kartmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z" dedi. Â

KÃœTÃœPHANELERÄ°N OKULLARIN KALBÄ° OLMASINI Ä°STÄ°YORUZÂ

Bakan Ã–zer ÅŸÃ¶yle devam etti:

"KÃ¼tÃ¼phanelerin okullarÄ±n kalbi olmasÄ±nÄ± istiyoruz ve bugÃ¼n bu kÃ¼tÃ¼phaneyle Ä°stanbul'da yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§ daha yapmÄ±ÅŸ oluyoruz. Edebiyata, kÃ¼ltÃ¼r sanata gÃ¶nÃ¼l vermiÅŸ DoÄŸan HÄ±zlan Beyefendi gibi yaÅŸayan insan hazinelerimizin ismini artÄ±k Ä°stanbul'da kÃ¼tÃ¼phanelere vereceÄŸiz. DoÄŸan Bey'in Ã¶mrÃ¼nde ÅŸu ana kadar sÃ¼rekli kitaplarla, edebiyatla bizlere rehberlik ettiÄŸi, edebiyatÄ±n, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n, dilin ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu o sÄ±cak gÃ¼ndemlerde edebiyat konularÄ± Ã¶nemli olmazken bile Ä±srarlÄ± bir ÅŸekilde hiÃ§bir zaman vazgeÃ§meden bizlere hatÄ±rlattÄ±. Onun iÃ§in Ä°stanbul'daki baÅŸlangÄ±cÄ± DoÄŸan HÄ±zlan ile yapmak istedik. Bundan sonra her kÃ¼tÃ¼phanemize, edebiyatÃ§Ä±, kÃ¼ltÃ¼r, sanat, ilim erbabÄ± insanlarÄ±mÄ±zÄ±n ismini vereceÄŸiz"Â

BÄ°R KÃœTÃœPHANE BÄ°N KÃœTÃœPHANEDÄ°RÂ

Yazar DoÄŸan HÄ±zlan, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada genÃ§lere kitap okuma tavsiyesinde bulunarak, "Bir kÃ¼tÃ¼phane aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nda benim iÃ§in bin kÃ¼tÃ¼phanedir. Eski yÄ±llarda kÃ¼tÃ¼phaneler 17.00'de kapanÄ±rdÄ±. Devletin de kÃ¼tÃ¼phanesi var ama yerel yÃ¶netimler de kÃ¼tÃ¼phanelere Ã§ok aÄŸÄ±rlÄ±k veriyorlar ve gerÃ§ekten de 24 saat aÃ§Ä±k Ã§Ã¼nkÃ¼ insanÄ±n Ã¶mrÃ¼ artÄ±k 7/24" dedi.Â