MEB harekete geÃ§ti Bakan Ã–zer baÅŸlattÄ±k dedi ve duyurdu: Ä°lkokul, ortaokul ve liselerde...

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    EÄŸitimMEB harekete geçti! Bakan Özer 'baÅŸlattÄ±k' dedi ve duyurdu: Ä°lkokul, ortaokul ve liselerde...
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    MEB harekete geçti! Bakan Özer 'baÅŸlattÄ±k' dedi ve duyurdu: Ä°lkokul, ortaokul ve liselerde...

    MEB resmen harekete geÃ§ti. Ä°lkokul, ortaokul ve liselerde baÅŸladÄ±. Milyonlarca Ã¶ÄŸrenciyi ilgilendiriyor. Bakan Ã–zer tek tek aÃ§Ä±kladÄ±. BeÅŸiktaÅŸ Yenilevent Anadolu Lisesi'ndeki DoÄŸan HÄ±zlan KÃ¼tÃ¼phanesi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸan Milli EÄŸitim BakanÄ± Mahmut Ã–zer, "2 ay gibi kÄ±sa bir sÃ¼rede 16 bin 361 kÃ¼tÃ¼phane yaptÄ±k. TÃ¼rkiye'de 81 ilde 922 ilÃ§ede kÃ¼tÃ¼phanesi olmayan tek bir okul kalmadÄ±. KÃ¼tÃ¼phanelerin okullarÄ±n kalbi olmasÄ±nÄ± istiyoruz. Bundan sonra her kÃ¼tÃ¼phanemize, edebiyatÃ§Ä±, kÃ¼ltÃ¼r, sanat, ilim erbabÄ± insanlarÄ±mÄ±zÄ±n ismini vereceÄŸiz " dedi. Â

    20.04.2022 - 18:12 | | GÃ¶kÃ§e KARAKÃ–SE - Hami YEÅžÄ°LYURT / Ä°STANBUL, (DHA)
    MEB harekete geçti! Bakan Özer 'baÅŸlattÄ±k' dedi ve duyurdu: Ä°lkokul, ortaokul ve liselerde...

    BeÅŸiktaÅŸ Yenilevent Anadolu Lisesi'nde DoÄŸan HÄ±zlan KÃ¼tÃ¼phanesi aÃ§Ä±ldÄ±. KÃ¼tÃ¼phanenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na Milli EÄŸitim BakanÄ± Mahmut Ã–zer, Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya ve kÃ¼tÃ¼phaneye ismi verilen yazar DoÄŸan HÄ±zlan katÄ±ldÄ±. MÃ¼zik dinletisiyle baÅŸlayan aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninin ardÄ±ndan DoÄŸan HÄ±zlan Ã¶ÄŸrencilerle sÃ¶yleÅŸi gerÃ§ekleÅŸtirdi. Â AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kurdele kesimi gerÃ§ekleÅŸti. Bakan Ã–zer, Vali Yerlikaya ile DoÄŸan HÄ±zlan kÃ¼tÃ¼phaneyi gezdi. Â 

    Â Milli EÄŸitim BakanÄ± Mahmut Ã–zer, "OkullarÄ±n ilk aÃ§Ä±lacak ve son kapanacak yerler olduÄŸu okullarÄ±n aÃ§Ä±k kalmasÄ±nÄ±n bir eÄŸitim meselesi deÄŸil, bir milli gÃ¼venlik meselesi olduÄŸu sÃ¶ylemini sadece bir retorik olmadÄ±ÄŸÄ± kararlÄ± bir iradenin arkasÄ±nda olduÄŸunu tÃ¼m TÃ¼rkiye gÃ¶rmÃ¼ÅŸ oldu ve tÃ¼m TÃ¼rkiye ÅŸunu gÃ¶rdÃ¼. Gerekli Ã¶nlemler alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± zaman en gÃ¼venli, en korunaklÄ± mekanlar bu toplumda okullardÄ±r" dedi. Â 

    "TÃœRKÄ°YE'DE KÃœTÃœPHANESÄ°Z OKUL KALMADI"Â 

    Bakan Ã–zer, "EÄŸitimde fÄ±rsat eÅŸitliÄŸini merkeze aldÄ±k. Ã–ÄŸrencilerimizin iyi ortamlarda yetiÅŸmelerini saÄŸlayabilmek iÃ§in bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n tÃ¼m imkanlarÄ±nÄ± seferber etmeye baÅŸladÄ±k. Ve bunun ilk adÄ±mÄ±nÄ± da 26 Ekim 2021 tarihinde Emine ErdoÄŸan hanÄ±mefendinin himayesinde "KÃ¼tÃ¼phanesiz Okul Kalmayacak" kampanyasÄ±yla baÅŸlattÄ±k. 16 bin 361 okulumuzun kÃ¼tÃ¼phanesi yoktu. 2 ay gibi kÄ±sa bir sÃ¼rede 16 bin 361 kÃ¼tÃ¼phane yaptÄ±k. 2021 yÄ±lÄ± sonu itibariyle okul Ã¶ncesinden ilkokula, ilkokulda, ortaokula, ortaokuldan, liseye kadar ve ÅŸu anda TÃ¼rkiye'de 81 ilde 922 ilÃ§ede kÃ¼tÃ¼phanesi olmayan tek bir okul kalmadÄ±. Ä°nanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman aslÄ±nda Ã§Ã¶zÃ¼lemeyecek bir problemimizin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermesi baÄŸlamÄ±nda da Ã§ok kÄ±ymetli. KÃ¼tÃ¼phanelerin yapÄ±mÄ±nda meslek liselerimiz Ã§ok Ã¶nemli katkÄ±lar saÄŸladÄ±lar." diye konuÅŸtu.Â 

    MEB harekete geÃ§ti Bakan Ã–zer baÅŸlattÄ±k dedi ve duyurdu: Ä°lkokul, ortaokul ve liselerde...

    "KÃœTÃœPHANELERDEKÄ° KÄ°TAP SAYISI DA ARTIYOR"Â 

    Bakan Ã–zer, "Sadece kÃ¼tÃ¼phaneleri yapmadÄ±k aynÄ± zamanda kÃ¼tÃ¼phanelerdeki kitap sayÄ±sÄ±nÄ± da artÄ±yoruz. Bu projeyi baÅŸlatÄ±rken kÃ¼tÃ¼phanelerimizde 28 milyon kitap vardÄ±. BugÃ¼n 56 milyonu aÅŸtÄ±. Yani kitap sayÄ±mÄ±zÄ± yÃ¼zde yÃ¼z artÄ±rmÄ±ÅŸ olduk. Proje Ã¶ncesinde Ã¶ÄŸrenci baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen kitap sayÄ±sÄ± 1.6'ydÄ±. Bu yÄ±lÄ±n sonuna kadar kÃ¼tÃ¼phane kitap sayÄ±sÄ±nÄ± 100 milyona Ã§Ä±kartmayÄ± hedefliyoruz ve bÃ¶ylece Ã¶ÄŸrenci baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen kitap sayÄ±sÄ±nÄ± 1.6'dan, 1.7'ye Ã§Ä±kartmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z" dedi. Â 

    KÃœTÃœPHANELERÄ°N OKULLARIN KALBÄ° OLMASINI Ä°STÄ°YORUZÂ 

    Bakan Ã–zer ÅŸÃ¶yle devam etti:

    "KÃ¼tÃ¼phanelerin okullarÄ±n kalbi olmasÄ±nÄ± istiyoruz ve bugÃ¼n bu kÃ¼tÃ¼phaneyle Ä°stanbul'da yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§ daha yapmÄ±ÅŸ oluyoruz. Edebiyata, kÃ¼ltÃ¼r sanata gÃ¶nÃ¼l vermiÅŸ DoÄŸan HÄ±zlan Beyefendi gibi yaÅŸayan insan hazinelerimizin ismini artÄ±k Ä°stanbul'da kÃ¼tÃ¼phanelere vereceÄŸiz. DoÄŸan Bey'in Ã¶mrÃ¼nde ÅŸu ana kadar sÃ¼rekli kitaplarla, edebiyatla bizlere rehberlik ettiÄŸi, edebiyatÄ±n, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n, dilin ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu o sÄ±cak gÃ¼ndemlerde edebiyat konularÄ± Ã¶nemli olmazken bile Ä±srarlÄ± bir ÅŸekilde hiÃ§bir zaman vazgeÃ§meden bizlere hatÄ±rlattÄ±. Onun iÃ§in Ä°stanbul'daki baÅŸlangÄ±cÄ± DoÄŸan HÄ±zlan ile yapmak istedik. Bundan sonra her kÃ¼tÃ¼phanemize, edebiyatÃ§Ä±, kÃ¼ltÃ¼r, sanat, ilim erbabÄ± insanlarÄ±mÄ±zÄ±n ismini vereceÄŸiz"Â 

    BÄ°R KÃœTÃœPHANE BÄ°N KÃœTÃœPHANEDÄ°RÂ 

    Yazar DoÄŸan HÄ±zlan, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada genÃ§lere kitap okuma tavsiyesinde bulunarak, "Bir kÃ¼tÃ¼phane aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nda benim iÃ§in bin kÃ¼tÃ¼phanedir. Eski yÄ±llarda kÃ¼tÃ¼phaneler 17.00'de kapanÄ±rdÄ±. Devletin de kÃ¼tÃ¼phanesi var ama yerel yÃ¶netimler de kÃ¼tÃ¼phanelere Ã§ok aÄŸÄ±rlÄ±k veriyorlar ve gerÃ§ekten de 24 saat aÃ§Ä±k Ã§Ã¼nkÃ¼ insanÄ±n Ã¶mrÃ¼ artÄ±k 7/24" dedi.Â 

    MEB harekete geÃ§ti Bakan Ã–zer baÅŸlattÄ±k dedi ve duyurdu: Ä°lkokul, ortaokul ve liselerde...

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