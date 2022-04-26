°
Şehir seçiniz
    BİST2.4960.55EURO15.81-0.10USD14.780.14ALTIN905.210.36
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Eğitim2022-YDS/1 sınavı cevap kâğıtları ve aday cevapları erişime açıldı! İşte YDS cevap kağıdı görüntüleme ekranı!
    HaberlerEğitim Haberleri 2022-YDS/1 sınavı cevap kâğıtları ve aday cevapları erişime açıldı! İşte YDS cevap kağıdı görüntüleme ekranı!
    ABONE OL

    2022-YDS/1 sınavı cevap kâğıtları ve aday cevapları erişime açıldı! İşte YDS cevap kağıdı görüntüleme ekranı!

    ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) sonuçlarını açıklamasının ardından 2022-YDS/1 sınavı cevap kâğıtları ve aday cevaplarını erişime açtı. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü görebilecekler.

    26.04.2022 - 10:46 |
    2022-YDS/1 sınavı cevap kâğıtları ve aday cevapları erişime açıldı! İşte YDS cevap kağıdı görüntüleme ekranı!

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-YDS/1 sonuçlarını açıkladı. ÖSYM, YDS sonuçlarının açıklamasının ardından YDS 1 sınavı cevap kâğıtları ve aday cevaplarını erişime açtığını duyurdu.

    2022-YDS/1 SINAVI CEVAP KÂĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI YAYINLANDI!

    ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

    “10 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 26 Nisan 2022 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

    Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir.  İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.”

    ÖSYM duyurdu! 2022 YDS sınav sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM sonuç öğrenme ekranı!
    İlgili Haber
    ÖSYM duyurdu! 2022 YDS sınav sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM sonuç öğrenme ekranı!

    GÜNCEL HABERLER

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş 3. Dünya Savaşı uyarısı

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş 3. Dünya Savaşı uyarısı

    İhtiyaç kredisi faiz oranları tamamen değişti! Bankalar resmen duyurdu, başvuran alıyor...

    İhtiyaç kredisi faiz oranları tamamen değişti! Bankalar resmen duyurdu, başvuran alıyor...

    Luhansk bölgesindeki Novotoshkivka köyü harabeye döndü

    Luhansk bölgesindeki Novotoshkivka köyü harabeye döndü

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş 3. Dünya Savaşı uyarısı

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş 3. Dünya Savaşı uyarısı

    Sıradaki Haber
    İhtiyaç kredisi faiz oranları tamamen değişti! Bankalar resmen duyurdu, başvuran alıyor...

    İhtiyaç kredisi faiz oranları tamamen değişti! Bankalar resmen duyurdu, başvuran alıyor...

    Sıradaki Haber
    Resimli, yazılı, kısa ve öz, anlamlı, dualı, ayetli, bin aydan daha hayırlı kadir gecesi mesajları! Mevlana’dan mübarek İslami kadir gecesi mesajları

    Resimli, yazılı, kısa ve öz, anlamlı, dualı, ayetli, bin aydan daha hayırlı kadir gecesi mesajları! Mevlana’dan mübarek İslami kadir gecesi mesajları

    Sıradaki Haber
    Resmen duyuruldu! Yeni dönem başlıyor, SGK aracılığı ile ilk kez uygulanacak, artık...

    Resmen duyuruldu! Yeni dönem başlıyor, SGK aracılığı ile ilk kez uygulanacak, artık...

    Sıradaki Haber