°
Şehir seçiniz
    BİST2.4950.51EURO15.81-0.09USD14.790.17ALTIN905.290.37
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EğitimÖSYM duyurdu! 2022 YDS sınav sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM sonuç öğrenme ekranı!
    HaberlerEğitim Haberleri ÖSYM duyurdu! 2022 YDS sınav sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM sonuç öğrenme ekranı!
    ABONE OL

    ÖSYM duyurdu! 2022 YDS sınav sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM sonuç öğrenme ekranı!

    ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2022-YDS/1) açıklandığını duyurdu. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. İşte ÖSYM sonuç ekranı!

    26.04.2022 - 10:08 |
    ÖSYM duyurdu! 2022 YDS sınav sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM sonuç öğrenme ekranı!

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) duyurdu. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2022-YDS/1) açıklandı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

     ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

    “10 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.”

    2022-YDS/1 Sınav Sonuçları

    GÜNCEL HABERLER

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş 3. Dünya Savaşı uyarısı

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş 3. Dünya Savaşı uyarısı

    İhtiyaç kredisi faiz oranları tamamen değişti! Bankalar resmen duyurdu, başvuran alıyor...

    İhtiyaç kredisi faiz oranları tamamen değişti! Bankalar resmen duyurdu, başvuran alıyor...

    Luhansk bölgesindeki Novotoshkivka köyü harabeye döndü

    Luhansk bölgesindeki Novotoshkivka köyü harabeye döndü

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş 3. Dünya Savaşı uyarısı

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş 3. Dünya Savaşı uyarısı

    Sıradaki Haber
    İhtiyaç kredisi faiz oranları tamamen değişti! Bankalar resmen duyurdu, başvuran alıyor...

    İhtiyaç kredisi faiz oranları tamamen değişti! Bankalar resmen duyurdu, başvuran alıyor...

    Sıradaki Haber
    Resimli, yazılı, kısa ve öz, anlamlı, dualı, ayetli, bin aydan daha hayırlı kadir gecesi mesajları! Mevlana’dan mübarek İslami kadir gecesi mesajları

    Resimli, yazılı, kısa ve öz, anlamlı, dualı, ayetli, bin aydan daha hayırlı kadir gecesi mesajları! Mevlana’dan mübarek İslami kadir gecesi mesajları

    Sıradaki Haber
    Resmen duyuruldu! Yeni dönem başlıyor, SGK aracılığı ile ilk kez uygulanacak, artık...

    Resmen duyuruldu! Yeni dönem başlıyor, SGK aracılığı ile ilk kez uygulanacak, artık...

    Sıradaki Haber