ÖSYM duyurdu! 2022 YDS sınav sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM sonuç öğrenme ekranı!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) duyurdu. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2022-YDS/1) açıklandı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

“10 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.”

2022-YDS/1 Sınav Sonuçları