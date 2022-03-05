Zelenskiy'den NATO'ya zehir zemberek sözler: Hepsi sizin yüzünüzden ölecek

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın 9’ncu gününde saldırılar devam ederken, Ukrayna lideri Zelenskiy açıklamalarda bulundu. Zelenskiy'nin açıklamaları şöyle: Ülkemizi tam teşeküllü bir şekilde işgalden koruyoruz. Ukrayna halkıyla birlikte dayanıyoruz. Bugün 3 dakikalık bir konuşma yapacağım bunun ilk dakikasında hayatını kaybeden askerlerimizi anmak istiyorum. 2. dakikamda ise hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak istiyorum.

3. dakikamı ise size Avrupa halkına adamak istiyorum. Eğer Ukrayna düşerse Avrupa düşer. Biz dayanamazsak siz de dayanamazsınız. Dışarı çıkın ve Ukrayna'yı elinizden geldiğince destekleyin. Eğer kazanırsak ki kazanacağımızdan eminim. Bu tüm demokratik dünyanın zaferi olacak.

NATO'YA ÇOK SERT TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek! İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna'ya 50 ton dizel akaryakıt yakıt tedarik etmek! Muhtemelen Budapeşte Memorandumu'nu yakalım ki daha iyi yansın diye" dedi.

BİR HAFTADA ÜÇ KEZ SUİKASTTAN KURTULDU!

Rusya'nın tüm dünyanın gözü önünde Ukrayna'yı işgali birinci gündem maddesi olmaya devam ederken, Ukrayna lideri Zelenskiy’nin adeta bir kahramana dönüşmesini ve dünyanın gözünde yükselmesi sağladı. İşgalin ilk gününden beri Putin’in hedefinde Zelenskiy’nin olduğu, onu iktidardan indirerek ya da öldürerek yerine bir başkasını geçirmek istediği konuşuluyor. ABD basınının Ukraynalı kaynaklara dayandırdığı haberde, Zelenskiy'nin savaşın ilk haftasında üç suikast girişiminden sağ kurtulduğu belirtildi. Washington Post gazetesindeki haberde, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi sekreteri Oleksiy Danilov'un kritik açıklamaları yer aldı.

'ÇEÇEN ASKERLER ENGELLENDİ'

Ukraynalı bir güvenlik lideri Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'ye yönelik yakın tarihli bir suikast planının hafta sonu engellendiğini ve Rusya'dan gönderilen Çeçen askerlerin "yok edildiğini" söyledi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi sekreteri Oleksiy Danilov, Ukrayna televizyon kanallarında konuk olduğu yayın maratonu sırasında yetkililerin yakın zamanda özel kuvvetler ekiplerinin Zelenskiy'yi öldürmek üzere yola çıktığını haber aldıklarını söyledi. anilov, Ukraynalı yetkililere Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından bilgi verildikten sonra Çeçen özel kuvvetlerinin Cumartesi günü Kiev'in eteklerinde öldürüldüğünü söyledi.

İki suikast teşebbüsünün kirli bağlantıları olduğu bilinen ve Rusya tarafından desteklenen Wagner Grubu tarafından tasarlandığı, bir diğer saldırının da geçen cumartesi günü Rus asıllı Çeçenler tarafından düzenlendiği konuşuluyor.

"Devlet başkanımızı ortadan kaldırmak için gerçekleştirilecek özel operasyonun farkındayız. Ve bugün bu kanlı savaşta yer almak istemeyen FSB'den bilgi aldığımızı söyleyebilirim” dedi ve ekledi: "Ve bu sayede devlet başkanımızı ortadan kaldırmak için buraya gelen elit grup yok edildi."

Diplomatik kaynaklar ise, "Bir devlet başkanını öldürerek devre dışı bırakmak çok büyük bir operasyon ve titizlikle planlanması gereken bir girişim, Ruslar ise böyle bir durumla mutlak surette bu girişimin ardındaki güç olarak görünmemek için ellerinden geleni yapmak isteyecektir" yorumlarında bulundu.