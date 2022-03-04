Rusya’dan son dakika Facebook ve Twitter kararı! Tamamen yasaklandı
Ukrayna'yı işgali sebebiyle sosyal medya devlerinin yaptırım kararı aldığı Rusya da şirketlere misilleme yapıyor. Rusya'da, sosyal medya sitesi Twitter ve Facebook'a erişim yasaklandı.
04.03.2022 - 23:48 | | DHA/İHA
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan açıklamada, Facebook'ta Rus medya kuruluşlarına yönelik ayrımcılık yapıldığına işaret edildi.
Facebook'un RİA Novosti, Russia Today, Sputnik gibi Rus medya kuruluşlarına sansür uyguladığına işaret edilen açıklamada, "Rusya topraklarında Facebook'a erişimin engellenmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Ülkede ayrıca Twitter'a erişim de yasaklandı.