Rusya- Ukrayna savaşında sıcak gelişme! Dünya merak ediyordu, ortaya çıktı! İşte Putin'in yakınında savaşı yöneten isimler...

General Gerasimov, Kırım'ı ilhak etmek için yapılan askeri harekatta da önemli bir rol oynadı. Bazı raporlar, tutuk başlayan Ukrayna işgali ve askerlerin moralinin kötü olması nedeniyle onun kenara atıldığını söylüyor. Fakat Soldatov, "Putin her yolu ve taburu kontrol edemez ve bu rol Gerasimov'un" diyor ve ekliyor: "Savunma Bakanı her ne kadar üniformalarını sevse de, askeri bir eğitimi yok ve profesyonellere güvenmek zorunda."