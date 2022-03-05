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DünyaRusya- Ukrayna savaşında sıcak gelişme! Dünya merak ediyordu, ortaya çıktı! İşte Putin'in yakınında savaşı yöneten isimler...
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Rusya- Ukrayna savaşında sıcak gelişme! Dünya merak ediyordu, ortaya çıktı! İşte Putin'in yakınında savaşı yöneten isimler...

Ukrayna'ya ordusunu gönderen Rus lider Putin, her zaman birçoğu kariyerlerine gizli servislerde başlamış son derece sadık bir ekibe güveniyor. Putin, son iki görüşmesinde en yakın danışmanlarından uzakta oturmuştu. Bu nadir görülen bir durum. Başkomutan olarak işgalin nihai sorumluluğu ona ait. Ancak Putin her zaman, birçoğu kariyerlerine Rusya'nın güvenlik servislerinde başlamış son derece sadık bir ekibe güveniyor. Peki, başkanlığının kader anında, Putin kimleri dinliyor? İşte son dakika haberinin detayları...

• 05 Mart 2022 - 00:26 • Son Güncelleme:
• 05 Mart 2022 - 00:26 • Son Güncelleme:
1Rusya- Ukrayna savaşında sıcak gelişme Dünya merak ediyordu, ortaya çıktı İşte Putinin yakınında savaşı yöneten isimler...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunu ülke ekonomisini yerle bir etmekle tehdit eden yüksek riskli bir savaşa yönlendiriyor. BBC'den Paul Kirby'nin haberine Rusça servisinden Olga Ivshina ve Kateryina Khinkulova katkıda bulundu.

2Rusya- Ukrayna savaşında sıcak gelişme Dünya merak ediyordu, ortaya çıktı İşte Putinin yakınında savaşı yöneten isimler...

Putin'in eğer kulak verdiği bir kişi varsa, o da Ukrayna'yı askerden arındırma ve Rusya'yı "Batı'nın askeri tehdidinden koruma çizgisini" papağan gibi tekrar eden, uzun süreli sırdaşı Sergey Şoygu.

3Rusya- Ukrayna savaşında sıcak gelişme Dünya merak ediyordu, ortaya çıktı İşte Putinin yakınında savaşı yöneten isimler...

Sergey Şoygu, Putin'le Sibirya'ya giden, onunla avlara katılıp balık tutan bir kişi. Ayrıca geçmişte Putin'in potansiyel halefi olarak görülüyordu.

4Rusya- Ukrayna savaşında sıcak gelişme Dünya merak ediyordu, ortaya çıktı İşte Putinin yakınında savaşı yöneten isimler...

Ancak, Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un yanında garip bir şekilde otururken çekilmiş bu olağanüstü fotoğrafa bir bakın.

5Rusya- Ukrayna savaşında sıcak gelişme Dünya merak ediyordu, ortaya çıktı İşte Putinin yakınında savaşı yöneten isimler...

İnsan, Şoygu ve Gerasimov'un Putin'in kulağına ne kadar ulaşabildiğini merak ediyor.

6Rusya- Ukrayna savaşında sıcak gelişme Dünya merak ediyordu, ortaya çıktı İşte Putinin yakınında savaşı yöneten isimler...

Silahlı çatışma uzmanı Vera Mironova, "Şoygu'nun Kiev'e yürümesi gerekiyordu, savunma bakanı olarak kazanması gerekiyordu" diyor.

7Rusya- Ukrayna savaşında sıcak gelişme Dünya merak ediyordu, ortaya çıktı İşte Putinin yakınında savaşı yöneten isimler...

Şoygu, 2014'te Kırım'ın ele geçirilmesinden sorumluydu. Aynı zamanda, 2018'de İngiltere'nin Salisbury kentinde bir ajanın ve 2020'de Sibirya'da politikacı Aleksey Navalni'nin zehirlenmesinden sorumlu tutulan Rus askeri istihbarat teşkilatı GRU'nun başındaydı.

8Rusya- Ukrayna savaşında sıcak gelişme Dünya merak ediyordu, ortaya çıktı İşte Putinin yakınında savaşı yöneten isimler...

Yakından bakınca fotoğraf daha da kötü görünüyor. Mironova, fotoğrafı "Sanki biri yeni ölmüş ve cenazesindeler" sözleriyle yorumluyor.

9Rusya- Ukrayna savaşında sıcak gelişme Dünya merak ediyordu, ortaya çıktı İşte Putinin yakınında savaşı yöneten isimler...

Garip görünebilir ancak Rus güvenlik uzmanı ve yazar Andrey Soldatov, savunma bakanının hâla Putin için en etkili ses olduğuna inanıyor.

10Rusya- Ukrayna savaşında sıcak gelişme Dünya merak ediyordu, ortaya çıktı İşte Putinin yakınında savaşı yöneten isimler...

General Gerasimov, Kırım'ı ilhak etmek için yapılan askeri harekatta da önemli bir rol oynadı. Bazı raporlar, tutuk başlayan Ukrayna işgali ve askerlerin moralinin kötü olması nedeniyle onun kenara atıldığını söylüyor. Fakat Soldatov, "Putin her yolu ve taburu kontrol edemez ve bu rol Gerasimov'un" diyor ve ekliyor: "Savunma Bakanı her ne kadar üniformalarını sevse de, askeri bir eğitimi yok ve profesyonellere güvenmek zorunda."

11Rusya- Ukrayna savaşında sıcak gelişme Dünya merak ediyordu, ortaya çıktı İşte Putinin yakınında savaşı yöneten isimler...

University College London'da Rusya uzmanı Profesör Ben Noble, "Nikolay Patruşev, Batı'nın yıllardır Rusya'yı almaya çalıştığını düşünen, en büyük şahindir" diyor. Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Rusya'nın ikinci şehri St. Petersburg'un hala Leningrad olarak bilindiği 1970'lerden beri Putin'le birlikte. Birlikte KGB'de çalıştığı Putin'e en sadık üç isimden biri.

12Rusya- Ukrayna savaşında sıcak gelişme Dünya merak ediyordu, ortaya çıktı İşte Putinin yakınında savaşı yöneten isimler...

Diğer ikisi ise Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin başındaki Alexander Bortnikov ve Dış İstihbarat Şefi Sergey Narişkin. Putin'in "slovik" olarak bilinen görev adamları arasında bu üç isim en yakınındadır.

13Rusya- Ukrayna savaşında sıcak gelişme Dünya merak ediyordu, ortaya çıktı İşte Putinin yakınında savaşı yöneten isimler...

Çok az kişinin Putin üzerinde Patruşev kadar etkisi var. Patruşev, yalnızca komünist dönemde eski KGB'de onunla beraber çalışmadı, aynı zamanda 1999 yılında Putin'in yerine Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) başına geçti ve 2008 yılına kadar bu görevi sürdürdü.

14Rusya- Ukrayna savaşında sıcak gelişme Dünya merak ediyordu, ortaya çıktı İşte Putinin yakınında savaşı yöneten isimler...

Eski Leningrad hayaletleri üçlüsünü tamamlayan Sergey Narişkin, kariyerinin büyük bölümünde Putin'in yanındaydı. O halde, güvenlik konseyi toplantısında varolan politikaya karşı konuştuğunda maruz kaldığı dikkate değer azarlamayı nasıl değerlendirmeliyiz? Dış İstihbarat Şefi Sergey Narişkin, isyancı bölgelerin tanınması öncesi "Batılı ortaklara bir şans daha verilmesi" gerektiğini söyledi. Durumla ilgili değerlendirme yapması istendiğinde bocaladı ve sözlerini yumuşattı ancak Putin ona "Tartıştığımız şey bu değil" dedi. Bu açık oturum, Kremlin'in büyük bir televizyon izleyicisinin önünde rahatsızlığını açıkça göstermeye karar vermesi üzerine düzenlendi. BBC'ye konuşan Ben Noble, "Bu şok ediciydi. İnanılmaz derecede soğukkanlı ve aklı başındaydı, bu yüzden insanlar burada neler olduğunu soracaktı" dedi.

15Rusya- Ukrayna savaşında sıcak gelişme Dünya merak ediyordu, ortaya çıktı İşte Putinin yakınında savaşı yöneten isimler...

Sergey Lavrov 18 yıl boyunca Rusya'nın en üst düzey diplomatıydı. Karar verme konusunda büyük bir rolü olmadığı düşünülse de Rusya'nın tezlerini dünyada temsil etti.

16Rusya- Ukrayna savaşında sıcak gelişme Dünya merak ediyordu, ortaya çıktı İşte Putinin yakınında savaşı yöneten isimler...

71 yaşındaki siyasetçi, Putin'in geçmişten gelenlere büyük ölçüde güvendiğinin bir başka kanıtı.O kurnaz bir operatör: Geçen ay İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un Rusya coğrafyası hakkındaki bilgisiyle alay etmeye, bir yıl önce da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i küçük düşürmeye çalıştı.

17Rusya- Ukrayna savaşında sıcak gelişme Dünya merak ediyordu, ortaya çıktı İşte Putinin yakınında savaşı yöneten isimler...

Ancak uzun süre Ukrayna ile ilgili herhangi bir şey yapmaktan kaçındı. Ukrayna konusunda daha fazla diplomatik görüşme yapılmasını savundu. Putin ise onu görmezden gelmeyi seçti.

18Rusya- Ukrayna savaşında sıcak gelişme Dünya merak ediyordu, ortaya çıktı İşte Putinin yakınında savaşı yöneten isimler...

BM İnsan Hakları Konseyi'nde video bağlantısı üzerinden Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini savunmaya çalışırken, Konsey üyelerinin çoğunun onu dinlememeyi tercih etmesi umurunda değil.

19Rusya- Ukrayna savaşında sıcak gelişme Dünya merak ediyordu, ortaya çıktı İşte Putinin yakınında savaşı yöneten isimler...

Valentina Matviyenko, Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi Rus askeri birliklerinin yurt dışında konuşlandırılmasını onayladığında, oylamayı denetleyerek işgalin önünü açtı.Putin'in yakın çevresindeki ender kadın siyasetçilerden olan St. Petersburg kökenli Matviyenko, 2014'te Kırım'ın ilhak sürecinde de önemli rol oynamıştı. Valentina Matviyenko, aslen Ukraynalı. 1949 yılında Ukrayna'nın batısındaki Shepetivka'da doğdu. Yıllarca Putin'in yakın müttefiki olarak bilinen kadın siyasetçi, 2011 yılında parlamento seçimlerinde büyük bir zafer elde ederek parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi'ne seçildi. Muhalifleri, Matviyenko'nun yüzde 95 destekle kazandığı ilan edilen seçime yolsuzluk karıştığını gündeme getirdi.

20Rusya- Ukrayna savaşında sıcak gelişme Dünya merak ediyordu, ortaya çıktı İşte Putinin yakınında savaşı yöneten isimler...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski koruması olan Viktor Zolotov, 6 yıl önce kurulan kişisel muhafız ordusu olan Rosgvardia'yı yönetiyor.Putin, sadakatinden emin olmak için kendi korumasını seçti. Zolotov muhafızların sayısını 400 bine çıkardı.Vera Mironova, orijinal Rus planının işgali birkaç gün içinde tamamlamak olduğuna inanıyor. Dolayısıyla ordunun başarısız olduğu ortaya çıkınca Rusya'nın ulusal muhafızları liderliği devraldı.Sorun şu ki, Zolotov'un askeri eğitimi yok. Ekibinde tank olmadığı için de saldırılara da açık.

21Rusya- Ukrayna savaşında sıcak gelişme Dünya merak ediyordu, ortaya çıktı İşte Putinin yakınında savaşı yöneten isimler...

Peki Putin başka kimleri dinliyor?Başbakan Mihail Mişustin'in ekonomiyi kurtarmak gibi özendirici olmayan bir görevi var. Mişustin savaşta çok az söz sahibi. Siyasi analist Yevgeny Minchenko'ya göre, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ve Rus petrol devi Rosneft'in başındaki Igor Sechin, Putin'e oldukça yakınlar. Milyarder kardeşler Boris ve Arkady Rotenberg, Putin'in çocukluk arkadaşları ve onun uzun süredir güvendiği kişiler arasında. 2020'de Forbes dergisi onları "Rusya'nın en zengin ailesi" olarak nitelendirmişti.

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