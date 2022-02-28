GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaZelenskiy'den bombalar altında kritik imza!
HaberlerDünya Haberleri Zelenskiy'den bombalar altında kritik imza!
ABONE OL

Zelenskiy'den bombalar altında kritik imza!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) yolunda ilk resmi adımını atarak, başvuru dilekçesini bombalar altında imzaladı.

28.02.2022 - 22:25 | | İHA
Zelenskiy'den bombalar altında kritik imza!

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri harekatın beşinci gününde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne girmesi yolunda ilk adımı atarak, resmi başvuru dilekçesini imzaladı. Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal de imza töreninde yanında bulunan Zelenskiy, sosyal medya hesabından başvuru dilekçesini imzaladığı anları paylaşarak, "Bugün Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyesi olabilmesi için dilekçeyi imzaladım. Bunun gerçek olduğuna eminim" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Kiev'de şiddetli patlama! Siren sesleri duyuldu: 'Sığınaklarda kalın'
İlgili Haber
Ukrayna Kiev'de şiddetli patlama! Siren sesleri duyuldu: 'Sığınaklarda kalın'
Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi! Amerikan askerleri kritik bölgede görüntülendi...
İlgili Haber
Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi! Amerikan askerleri kritik bölgede görüntülendi...
Rusya ile Ukrayna arasında altı saatlik görüşme!
İlgili Haber
Rusya ile Ukrayna arasında altı saatlik görüşme!

 

GÜNCEL HABERLER

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik Montrö açıklaması: O ülkeleri uyardık!

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik Montrö açıklaması: O ülkeleri uyardık!

Zelenskiy'den bombalar altında kritik imza!

Zelenskiy'den bombalar altında kritik imza!

Ukrayna Kiev'de şiddetli patlama! Siren sesleri duyuldu: 'Sığınaklarda kalın'

Ukrayna Kiev'de şiddetli patlama! Siren sesleri duyuldu: 'Sığınaklarda kalın'

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zelenskiy'den bombalar altında kritik imza!

Zelenskiy'den bombalar altında kritik imza!

Sıradaki Haber
Ticarethane elektrik birim fiyatı 2022! Ticarethanelerde elektrik KDV indirimi yüzde kaç oldu? Ticarethanelerde elektrik tarifesi!

Ticarethane elektrik birim fiyatı 2022! Ticarethanelerde elektrik KDV indirimi yüzde kaç oldu? Ticarethanelerde elektrik tarifesi!

Sıradaki Haber
28 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! İşte ölü ve yeni hasta sayısı

28 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! İşte ölü ve yeni hasta sayısı

Sıradaki Haber
Türk Hava Yolları'ndan üniversite öğrencilerine özel Take-Off 101 programı!

Türk Hava Yolları'ndan üniversite öğrencilerine özel Take-Off 101 programı!

Sıradaki Haber