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DünyaUkrayna Kiev'de şiddetli patlama! Siren sesleri duyuldu: 'Sığınaklarda kalın'
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Ukrayna Kiev'de şiddetli patlama! Siren sesleri duyuldu: 'Sığınaklarda kalın'

Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında meydana gelen şiddetli patlamada 6 kişinin yaralandığı açıklandı. Kentte siren seslerinin duyulduğu belirtildi. Rusya’nın saldırılarına topyekun bir mücadeleyle karşılık veren Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yetkililer, bugünden itibaren yaya olarak dışarı çıkmanın yasaklandığını açıklayarak, “Şu andan itibaren sokaklarda bulunan siviller sabotajcı olarak algılanacak” uyarısında bulundu.

28.02.2022 - 21:24 |
Ukrayna Kiev'de şiddetli patlama! Siren sesleri duyuldu: 'Sığınaklarda kalın'

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin hemen bitiminde başkent Kiev’e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary şehrinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Brovary Belediye Başkanı İgor Sapojko, şehre saldırı olduğunu ve sığınaklara gidilmesi gerektiğini açıklayarak, "Birkaç dakika önce şehre hava saldırısı düzenlendi. En az 6 yaralı var. Sığınaklarda kalın" dedi.

Söz konusu saldırının balistik füze ile yapıldığı üstünde duruluyor.

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