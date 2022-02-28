Rusya ile Ukrayna arasında altı saatlik görüşme!
Son dakika gelen habere göre; gözlerin çevrildiği çok kritik Rusya-Ukrayna müzakeresi sona erdi. Toplantı 6 saat sürdü...
28.02.2022 - 19:19 |
Görüşmelere ilişkin açıklamada bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak, "Heyetler belli çözüm taslakları önerdiler ve bazı meseleleri tespit ettiler. Heyetler ikinci tur öncesi başkentlerine dönerek istişarelerde bulunacak" dedi.
"BELİRLİ KARARLARA VARILDI"
Yapılan açıklamada, Rusya ile 'belirli kararlara' varıldığı aktarıldı.
MÜZAKERELERE KİMLER KATILDI?
Ukrayna heyetinde Halkın Hizmetkarı Partisi Grup Başkanı, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Podolyak, Ukrayna’nın Üçlü Temas Grubu heyeti Başkanı birinci yardımcısı Andrii Kostin, Ukrayna milletvekili Rustem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mykola Tochytskyi yer aldı.