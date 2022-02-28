BM Genel Kurulu olağanüstü toplandı! Rusya - Ukrayna açıklaması: Artık yeter!

Ukrayna - Rusya kriziyle ilgili açıklama yapan Guterres, "Yüzbinlerce Ukraynalı ülkenin dışına kaçtı. Artık yeter, askerler yeniden kışlalarına dönmeli. Siviller korunmalı. Ukrayna'da bir trajedi yaşanıyor. Büyük bir bölge krizi var hepimizi etkileyecek. Nükleer bir savaşın ihtimali bile akılalmaz bir durum. BM desteğini sürdürecektir. Ukrayna için 20 milyon dolarlık acil fon hazırlandı. Tek çözümümüz barış. Belarus'taki görüşmeleri memnuniyetle karşılıyorum. Şu anda derhal barışa ihtiyacımız var." dedi.

'AVRUPA'NIN ORTASINDA SAVAŞ VAR'

Ukrayna BM daimi temsilcisi Sergey Kislitsa, "Avrupa'nın ortasında tam teşekküllü bir savaş var. Dünyadaki herkes bu gerçeğin farkında. Neler olduğunu biliyoruz. Resmi açıklamama başlamadan önce Rusça konuşmak istiyorum, hayatını kaybeden bir Rus askerinden bir bildiri bu: Ölmeden önce anne artık Kırım'da değilim. Artık eğitimde değilim sen neredesin o zaman. Anne ben Ukrayna'dayım burada gerçek bir savaş var korkuyorum. Biz tüm şehri bombalıyoruz sivilleri bile hedef alıyoruz. Anne bu çok zor. Asker hayatını kaybetmeden önce bunları yazdı. Buradaki trajedinin ne kadar büyük olduğunu gözünüzde canlandırın. Küresel güvenliğe tehdit ortaya çıktı. Rus ordusu Harkiv'de yerleşim yerlerini hedef aldı." dedi.