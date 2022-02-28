Hangi Avrupa ülkeleri hava sahasını kapattı? Uçuşlar iptal mi oldu? Avrupa’ya uçuşlar sınırlandırıldı mı? İşte hava sahasını kapatan ülkeler!

Avrupa devletlerinin Rus uçaklarına hava sahasını kapattı. Rusya’da buna cevaben Almanya ve Fransa dahil 36 ülkenin uçaklarına hava sahasını kapattı. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), uluslararası hukuk normlarına uygun olarak Avrupa devletlerinin Rus uçaklarına veya Rusya’da kayıtlı sivil uçakların uçuşlarına hava sahasına kapatmasına cevap verildiğini açıkladı Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için alınan seferleri durdurma kararını uzattı. Peki, Hangi Avrupa ülkeleri hava sahasını kapattı? Avrupa’ya uçuşlar iptal mi? Uçuşlar ertelendi mi? Uçak seferleri iptal mi? İşte detaylar…

HANGİ AVRUPA ÜLKELERİ HAVA SAHASINI KAPATTI?

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün yaptığı açıklamada, "Öncelikle tüm Avrupa hava sahasını kapatıyoruz. Hiçbir Rus uçağı, özel ya da ticari, uçuşa açık olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında hava sahasını Rus havayollarına kapattığını açıklayan diğer ülkeler ise Kanada, İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya, Portekiz, Avusturya, Belçika, İzlanda, İrlanda, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Çekya, Slovenya ve Bulgaristan oldu.

RUSYA’NIN HAVA SAHASINI KAPATTIĞI 36 ÜLKE HANGİLERİ?

Avusturya, Arnavutluk, İngiltere, Belçika, Bulgaristan, Britanya Virjin Adaları, Büyük Britanya, Macaristan, Almanya, Cebelitarık, Yunanistan, Danimarka, (Grönland, Faroe Adaları dahil) Jersey, İrlanda, İzlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya, Hırvatistan, Çekya, İsveç, Estonya.

UÇUŞLAR İPTAL Mİ? THY UÇAK SEFERLERİ ERTELENDİ Mİ?

THY, yayımlanan NOTAM üzerine 24 Şubat'ta durdurduğu Ukrayna ve Moldova seferlerini 15 Mart saat 23.59'a kadar yapmama kararı aldı. THY, Rusya'nın Soçi ve Rostov kentleri ile Belarus'un başkenti Minks'e sefer iptallerini de 2 Mart'a kadar uzattı.