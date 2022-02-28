Rusya'dan yaptırımlara karşı misilleme! Listede 36 ülke var

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası AB ülkeleri tarafından alınan hava sahası kararına Kremlin'den misilleme geldi. Rusya, 36 ülkenin uçaklarına hava sahasını kapattı.

RUS HAVA SAHASI KAPATILAN ÜLKELER

“Avusturya, Arnavutluk, İngiltere, Belçika, Bulgaristan, Britanya Virjin Adaları, Büyük Britanya, Macaristan, Almanya, Cebelitarık, Yunanistan, Danimarka, (Grönland, Faroe Adaları dahil) Jersey, İrlanda, İzlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya, Hırvatistan, Çekya, İsveç, Estonya”

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Rusya'ya yönelik çok sayıda yaptırım gündeme gelirken, Avrupa Birliği (AB), Ukrayna, Moldova, İngiltere, İzlanda, Kuzey Makedonya ve Kanada hava sahalarını Rusya'ya kapatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde AB Komisyonu Başkanı Ursala von der Leyen, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile düzenlediği ortak basın toplantısında alınan kararları açıklamıştı.

AB HAVA SAHASI TAMAMEN KAPATILDI

Von der Leyen, "İlk olarak AB hava sahasını Rusya sahipliğindeki, Rusya'ya kayıtlı olan ve Rusya kontrolündeki hava araçlarına kapatıyoruz. Rus hava araçları, AB topraklarına iniş-kalkış yapamayacak, AB toprakları üzerinden bile uçamayacak" diye konuşmuştu.