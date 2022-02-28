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DünyaUkrayna'da yaşayan Türk genci her şeyi anbean kaydetti! 'Bombalar düşüyor. Gözümüzle gördük'
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Ukrayna'da yaşayan Türk genci her şeyi anbean kaydetti! 'Bombalar düşüyor. Gözümüzle gördük'

Ukrayna'da yaşayan bir Türk genci, market alışverişi sonrası evine gitmek istediği sırada yakınlarındaki bombalama anını görüntüledi. Büyük panik yaşayan ve sığınağa koşan Gürel, "Şu an tahliyemiz belli oldu. Eve gidiyoruz. Bombalar çok şiddetli. Oy oy oy... Özer bombalar düşüyor...Gözümüzle gördük. Evin yakınlarına düştü" diyerek dehşet anlarını anlattı.

28.02.2022 - 17:36 | | İHA
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Ukrayna'nın Harkiv kentinde yaşayan ve yazılım mühendisliği okuyan 22 yaşındaki Ege Gürel, saldırılar nedeniyle endişeli bekleyişini sürdürüyor. Bugün sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluşan market önünde sıra bekleyen Gürel, market alışverişi sonrası evine gitmek istedi.

Ukraynada yaşayan Türk genci her şeyi anbean kaydetti Bombalar düşüyor. Gözümüzle gördük

 

Dönüş yolunda bombalama başlayınca Gürel, koşar adımlarla sığınağa giderken bir yandan da bombalama anını cep telefonuyla görüntüledi. Büyük panik yaşayan Gürel, "Şu an tahliyemiz belli oldu. Eve gidiyoruz. Bombalar çok şiddetli. Oy oy oy... Özer bombalar düşüyor...Gözümüzle gördük. Evin yakınlarına düştü" diyerek dehşeti anlattı.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Ege Gürel, Rusya - Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'ye dönebilmek için endişeli bekleyişini sürdürüyor.

Kentte yaşanan çatışmalar ve bomba seslerinin arasında market önünde alışveriş sırası bekleyen Gürel, "Burada uzun kuyruklar var. Yiyeceğimiz kalmadı. Markette sıra bekliyoruz. Ne alabileceğiz, bize ne kalacak bilmiyorum. Kartlarımız da çalışmıyor" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Çatışmaların şiddetinin artmasıyla sığınaklara indiklerini anlatan Gürel, kuyrukta bekleyişini sürdürdüğü sırada patlama sesiyle irkildi. Yaşadıklarını cep telefonuyla görüntüleyen Ege Gürel, 24 Şubat tarihinde Türkiye'ye dönüş yapacağı sırada uçuşların iptal olmasıyla dönüş yapamadığını anlattı.

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