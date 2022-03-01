Zelenskiy, Avrupa'ya seslendi: Artık siz Ukrayna'yı seçmelisiniz

Ukrayna lideri Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu'na seslenerek "Ben artık kağıtlara inanmıyorum. Benim ülkemde kağıtların gücü bitti. Benim ülkemde insanlar ölüyor. Biz bugün kendi halklarımız için sizinle aynı olmamız için çok büyük bir bedel ödüyoruz."

Zelenskiy'nin konuşmalarından satır başları şöyle: Biz Avrupa Birliği'ne girmeyi çok istedik. Ama artık Avrupa bizi seçmeli. Bizim çok nadir konuşma fırsatımız oluyor. Sürekli saldırı altındayız. Harkiv'daki füze darbesinin olduğu yerde en fazla Ruslar yaşıyordu.

Orada akıllı gençler vardı. Bütün bayramlarda beraber kutlama yapıyorlardı. Burada gerçek Özgürlük Meydanı'na füze düşüyor ve onlarca insan hayatını kaybediyor. Biz bugün sadece kendi topraklarımızı korumak için mücadele ediyoruz. Şu an bizim ülkemizin en büyük şehirleri kuşatma altında. Her meydanımız bugünden itibaren ne adı taşırsa taşısın özgürlük meydanı adını taşımalıdır. Bütün meydanlar bizim için özgürlük meydanıdır. Bunu artık kimse değiştiremez. Bizim tek isteğimiz var çocuklarımız hayatta kalsın. Hiç kimsenin ölmesini istemiyoruz. Putin, tekrar operasyonlar hakkında konuşacak. Askeri merkezlerden bahsedecek. Bizim çocuklarımız tanklar içinde mi?

Biz kendi haklarımız, hayatımız için savaşıyoruz. Şu an sadece hayatımız için mücadele ediyoruz. Biz aynı zamanda Avrupa'nın gerçek üyesi olmak için de mücadele ediyoruz. Bugün biz öyle olduğumuzu sergiliyoruz. Siz olmadan Ukrayna tek başına kalacak. Biz gücümüzü dünyaya gösterdik. Bizim gerçek Avrupalı olduğumuzu siz görüyorsunuz. Bize yardım edin. Yaşasın Ukrayna.





AYAKTA ALKIŞLANDI

Zelenski'nin konuşmasını tercüme eden bazı kişilerin ağlamaklı bir şekilde sözleri parlamentoya aktardıkları görüldü. Öte yandan Zelenskiy'nin konuşmasını Avrupa Parlamentosu'nda bulunanlar ayakta alkışlandı.

ZELENSKİY: BU BİR SAVAŞ SUÇUDUR

Rusya’nın Ukrayna saldırıları devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenkiy sosyal medya hesabından açıklama yaparak son durumu değerlendirmişti. Sivil kayıpların yaşandığına dikkat çeken Zelenskiy, "Harkov’da, hiçbir askeri nokta olmayan sivil yerleşim yerlerini ve vatandaşları roketlerle vurdular. Bu bir savaş suçudur. Çekilen onlarca görüntü sivillerin öldüğünü ispatlıyor. Ruslar nereyi vurduklarını biliyorlardı. Uluslararası mahkemede yargılanacaklar. Hiç kimse bunu affetmeyecek. Burası Ukrayna, Avrupa ve 2022’deyiz. Hava sahasının Rus uçaklarına, roketlerine helikopterlerine tamamen kapatılması gerekli" demişti.

"DÜNYA NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ BİLİYOR"

Ülkelerin liderleri ile görüştüğünü ve Rusya tarafından atılan roketlerin sayısına da değinen Zelenskiy, "Ukrayna 5 günde 56 kez roketle vuruldu. 113 roket atışı yapıldı. İşte böyle bir kardeşlik. Dünya ne yapılması gerektiğini biliyor ve bununla ilgili partnerlerimizle görüştüm. Rus ürünlerini satın almak insanları öldürmek demektir. Ukrayna’yı koruyacağız ve kim zarar gördüyse yardım edeceğiz. Çernigov, Ohtirka, Sumi, Gostomel, Vasilkiv, Herson, Mariopol, Donetsk ve diğer tüm şehirler güvenli ve barış içindeki yaşamayı görecekler. Ölenlere başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullanarak ülke savunmasında hayatını kaybeden Ukrayna askerlerinin bazılarının isimlerini saydı ve devlet nişanı verileceğini açıklamıştı.

"DÜŞMANIN KİLİT HEDEFİ KİEV"

Kiev’in Ruslar için ne kadar önemli olduğunun altını çizen Zelenskiy, "Düşmanın kilit hedefi Kiev. Onlar bizim devletimizi yok etmek istiyorlar. Bu nedenle başkent sürekli saldırı altında. Sadece bugün 3 roketle vuruldu. Elektrik istasyonları vurmak ve elektriksiz bırakmak istiyorlar. Savunmamızı kıramadılar ve hala sabotajcı askerler yolluyorlar. Bunlardan yüzlercesi öldürüldü. İnsanlara temel ihtiyaçları konusunda yardımcı oluyoruz" şeklinde konuşmuştu.

"MÜZAKERELERDEN İSTEDİĞİMİZ SONUÇ ÇIKMADI"

Rus heyet ile yapılan müzakerelere de değinen Zelenskiy, "Müzakerelerin ilk turu tamamlandı. Görüşmeler sürerken topraklarımızda bombardımanlar ve çatışmalar devam etti. Görüşmeler devam ederken saldırılar da senkronize devam etti. Rusya, böyle bu yollarla baskı kurmaya çalışıyor. Böyle bir taktiği kabul etmiyoruz. Barış görüşmeleri bir ülke diğerini vurmazken adetlerle şekilde yapılabilir. Müzakerelerden istediğimiz sonuç çıkmadı. Rusya savaşı bitirmek için kendi pozisyonunu açıkladı. Delegelerimizle müzakerelerin ikinci kısmında ne konuşacağımızı belirleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"30 YIL BEKLEDİK"

Uzun süredir Avrupa Birliğine girme aşamasını beklediklerini vurgulayan Zelenskiy, "Önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biz bu anı 30 yıl bekledik. Avrupa Birliği’ne katılma müracaatını imzaladım. Avrupa ile beraber olma kararımızı verdik. Müracaat Brüksel’e ulaştı ve resmî kayıtlara girdi. Zaman geldi. Yaşasın Ukrayna!" ifadeleriyle halka sesleniş konuşmasını sonlandırmıştı.