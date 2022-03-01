Rusya'nÄ±n Ukrayna'yÄ± iÅŸgali, Ã‡in'de yoÄŸun devlet kontrolÃ¼ altÄ±ndaki internet siteleri ve sosyal medyada farklÄ± tepkilere yol aÃ§tÄ±.

BazÄ± sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±, Rus lider Vladimir Putin'in 'mÃ¼thiÅŸ bir hamle' yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dÃ¼nya genelindeki ABD etkisinin azalacaÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Bir sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± 'ABD'ye karÅŸÄ± Rusya'yÄ± destekliyorum' derken bir diÄŸeri 'Amerika her zaman dÃ¼nyada sorun Ã§Ä±karmak istemiÅŸtir!' ifadelerini kullandÄ±.

Ã–te yandan Ã¼lkedeki geniÅŸ sansÃ¼re raÄŸmen Rusya'yÄ± eleÅŸtirenler de oldu. Hafta sonu beÅŸ kÄ±demli akademisyen, aÃ§Ä±k bir mektup yayÄ±nlayarak Rusya'nÄ±n eylemlerini kÄ±nadÄ±.

Ã‡inli tarihÃ§i Xu Guoqi'ya gÃ¶re, Pekin'in Vladimir Putin'in Ukrayna'yÄ± iÅŸgalini kÄ±nama konusundaki isteksizliÄŸi endiÅŸe verici. "Ben Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± tarihÃ§isiyim. Avrupa 100 yÄ±l Ã¶nce bÃ¼yÃ¼k bir Ã§atÄ±ÅŸmaya girdi ve bu da Ã‡in iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k sonuÃ§lar doÄŸurdu. DÃ¼nya geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayan bir noktada olabilir" diyor.

Mektup yayÄ±nlandÄ±ktan sonra, birkaÃ§ saat iÃ§inde sansÃ¼r yetkilileri tarafÄ±ndan silindi.

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Ä°ÅžGALÄ° SAVUNANLAR SOSYAL MEDYADA SESLERÄ°NÄ° YÃœKSELTÄ°YOR

Putin'in Ukrayna'ya saldÄ±rmasÄ±, iÅŸgalin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 24 Åžubat tarihinden bu yana Ã‡in ve Tayvan sosyal medyasÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Rusya'nÄ±n hamlesinden cesaret alan bazÄ± Ã‡inli milliyetÃ§iler, 'Tayvan'Ä± geri alma zamanÄ±' gibi ÅŸeyler yazdÄ±.

Ã‡in'de halkÄ±n ne kadarÄ±nÄ±n Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sonlanmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸini kestirmek zor. Bu tÃ¼r sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n ne kadarÄ±nÄ±n silindiÄŸi ve ABD'yi eleÅŸtiren paylaÅŸÄ±mlarÄ±n sosyal medya algoritmalarÄ± tarafÄ±ndan ne kadar Ã¶ne Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilemiyoruz.

RUSYA'NIN YANINDA SAF TUTTU

Pekin yÃ¶netimi, ÅŸimdiye kadar aÃ§Ä±k ÅŸekilde Rusya'yÄ± iÅŸgale giriÅŸtiÄŸi iÃ§in destekledi. Rus lider Putin'in Ukrayna'nÄ±n doÄŸusunda yer alan kaÄŸÄ±t Ã¼stÃ¼ndeki Donetsk ve Lugansk yÃ¶netimlerini tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n ilk aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapan Pekin, Ukrayna'daki durumdan kaygÄ± duyduÄŸunu belirtti.

Ã‡in bir gÃ¼n sonra ise ABD ve diÄŸer BatÄ±lÄ± Ã¼lkelerin ilan ettiÄŸi yaptÄ±rÄ±mlara karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hua Chunying, ABDâ€™yi 'gerilimi artÄ±rmak' ve 'panik yaratmakla' suÃ§ladÄ±.

Ä°ÅŸgalin baÅŸlamasÄ±yla Ã‡in'in pozisyonu daha da netleÅŸti, NATO'nun Rusya'nÄ±n gÃ¼venlik taleplerini dikkate almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren Pekin yÃ¶netimi Moskova'nÄ±n endiÅŸelerini haklÄ± bulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Wang Wenbin, bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Pekin'in tÃ¼m Ã¼lkelerin 'makul gÃ¼venlik endiÅŸelerine' saygÄ± gÃ¶sterilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi ve Ukrayna meselesinin 'karmaÅŸÄ±k bir gerÃ§ekliÄŸe' sahip olduÄŸunu iddia etti.

Wang gazetecilere verdiÄŸi demeÃ§te, "BÃ¼tÃ¼n taraflarÄ±n, sahadaki durumun daha da kÃ¶tÃ¼ye gitmesini ve kontrolden Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in Ã§aba sarf etmesi gerekli" dedi.

SORU YANITSIZ KALDI

Ä°ÅŸgalin ilk gÃ¼nlerinde Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ne Ukrayna krizi ile Tayvan arasÄ±nda herhangi bir paralellik gÃ¶rÃ¼p gÃ¶rmediÄŸi soruldu. SÃ¶zcÃ¼nÃ¼n yanÄ±tÄ±, "Tek bir Ã‡in olduÄŸunu ve Tayvan'Ä±n Ã‡in topraklarÄ±nÄ±n ayrÄ±lmaz bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu vurgulamak istiyorum" oldu.





PUTÄ°N'Ä° EN YAKINDAN Ä°ZLEYEN LÄ°DER

BirÃ§ok uluslararasÄ± gÃ¼venlik analisti, Ã‡in lideri Xi Jinping'in Putin'in Ukrayna'yÄ± Rusya'ya yeniden dahil etme giriÅŸiminin nasÄ±l sonuÃ§lanacaÄŸÄ±yla en Ã§ok ilgilenen dÃ¼nya lideri olacaÄŸÄ±na inanÄ±yor. Avustralya Ulusal Ãœniversitesi Stratejik ve Savunma AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi'nden Prof. John Blaxland, Xi, Tayvan konusunda Putin'i model alÄ±rsa, 'Avustralya ve ABD'nin de dahil olabileceÄŸi bir savaÅŸÄ±n Ã§Ä±kmasÄ±ndan endiÅŸe ettiÄŸini' sÃ¶yledi.

BBC DÃ¼nya Haberleri EditÃ¶rÃ¼ John Simpson, Putin ve Åži Jinping'in birbirlerini desteklediklerini vurguluyor: "Ã‡in Ukrayna'daki faaliyetleri nedeniyle Rusya'yÄ± kÄ±namayÄ± reddederken, Ã‡in'in egemenliÄŸini tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± Tayvan'da yaÅŸayanlar, kendilerinin de Ukrayna gibi bir sonla karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±ndan endiÅŸe ediyor.

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± bir arada deÄŸerlendirince, dÃ¼nya birkaÃ§ yÄ±l Ã¶ncekinden Ã§ok daha korkutucu bir yer. KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmak gerekirse SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶nemi Ã§ok daha basitti ve kurallar daha netti. Bir tarafÄ±n diÄŸer tarafa mÃ¼dahalesi halinde karÅŸÄ±lÄ±klÄ± bir yÄ±kÄ±m getirecek DÃ¼nya SavaÅŸÄ± baÅŸlayabilirdi.

Bu yÃ¼zden birkaÃ§ kere savaÅŸa yaklaÅŸÄ±lsa da bÃ¶ylesi bir senaryo hiÃ§ yaÅŸanmadÄ±. KomÃ¼nizmin Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan eski kural defteri geÃ§erliliÄŸini yitirdi. Åžimdi sÄ±nÄ±rlar o kadar belirsiz ki, kimse kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgilerin neresi olduÄŸundan emin deÄŸil."