Lavrov: ABD nükleer silahlarının bazı Avrupa ülkelerinde hala var olması kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler'in (BM) düzenlediği Silahsızlanma Konferansı'na video mesaj gönderdi. Cenevre’de yapılan konferansa bizzat katılmak istediğini, ancak Avrupa ülkelerinin hava sahalarını Rusya’ya kapatarak bunu engellediğini belirten Lavrov, “Avrupa Birliği'nin temel insan haklarından biri olan seyahat özgürlüğüne saygı duymayı reddetmesi nedeniyle bu imkansız oldu” dedi. Batılı ve AB ülkelerinin tek taraflı yaptırımlar uyguladığını ve diyalogdan kaçındığını savunan Lavrov, “Bunlardan biri de Ukrayna trajedisi. Batılı patronlar, Almanya’nın garantilerine rağmen 2014 yılında anayasa karşıtı kanlı devrime ve sonrasında orada kurulan suç yapılarına göz yumdu” diye konuştu. Bu göz yummaların sonucu olarak Zelenskiy rejiminin nükleer silah geliştirme niyetine girdiğini iddia eden Lavrov, “Günümüzde Zelenskiy rejiminin komşu ülkeler ve genel itibarıyla uluslararası güvenlik için oluşturduğu tehlikeler, Kiev'deki iktidarın kendi nükleer silahlarını edinme planlarına yönelik tehlikeli oyunlar oynamasının ardından önemli ölçüde arttı” şeklinde konuştu.

"Ukrayna, Sovyet nükleer teknolojisine ve bu tür silahları geliştirme araçlarına sahip"

Ukrayna’nın nükleer silahlar geliştirebileceğini ve bu konuda Sovyetler Birliği döneminden tecrübesinin bulunduğunu da ifade eden Lavrov, “Bu konuda yapılan açıklamalar boş açıklamalar değildi. Ukrayna ayrıca Sovyet nükleer teknolojisine ve bu tür silahları geliştirme araçlarına sahiptir. Sizi temin ederim ki uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak kitle imha silahlarının yayılmasını önleme yükümlülüklerine bağlılığını koruyan Rusya, Ukrayna'da nükleer silahların ve ilgili teknolojilerin ortaya çıkmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri alıyor. Herkesin bu sorunun çözülmesi gerektiğinin farkında olduğunu umuyorum" diye konuştu.

“Batı, daha önce SSCB'nin bir parçası olan devletlerin topraklarında askeri tesislerin oluşturulması gibi amaçlarından vazgeçmedi"

Rusya’nın Batılı ülkelere sunduğu güvenlik garantileri önerilerine cevap alamadıklarını belirten Lavrov, “Batılı meslektaşlar şimdiye kadar Rusya'ya yasal olarak bağlayıcı, uzun vadeli güvenlik garantileri sağlamaya hazır olduklarını göstermediler. Ukrayna ve Gürcistan'ın ittifaka üye olacağı Bükreş formülünün geri çekilmesi de dahil olmak üzere NATO'nun daha fazla genişlemesinin reddedilmesinden bahsediyoruz. Batılı ülkeler, daha önce SSCB'nin bir parçası olan ve ittifak üyesi olmayan devletlerin topraklarında askeri tesislerin oluşturulması, herhangi bir askeri faaliyet yürütmek için altyapılarının kullanımı gibi amaçlarından vazgeçmedi. NATO'nun altyapısını Rusya-NATO Kuruluş Yasası'nın imzalandığı 1997 durumuna döndürmek gerekiyor. Bizim için bu hedeflere ulaşmak temel önemdedir" dedi. Lavrov, "ABD, onun müttefikleri ve müşterileri, kendi güvenliklerini başkasının güvenliği üzerinden pekiştirmeme konusunda üstlendikleri uluslararası yükümlülükleri harfiyen yerine getirmelidir. Bunun Avrupa-Atlantik'teki askeri ve siyasi durumun iyileşmesine, yeni anlaşmalar üzerinde çalışma yapılması da dahil silah kontrolü alanındaki tüm sorunlarda ilerleme kaydedilmesi için ön koşulların oluşmasına katkı sunacağı aşikar” ifadelerini kullandı.

"ABD nükleer silahlarının bazı Avrupa ülkelerinin topraklarında hala mevcut olması bizim için kabul edilemez"

Lavrov, ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlarının varlığına tepki göstererek, "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın temel ilkelerine aykırı olarak, ABD nükleer silahlarının bazı Avrupa ülkelerinin topraklarında hala mevcut olması bizim için kabul edilemez" dedi. Lavrov, "ABD nükleer silahlarının eve dönmesinin ve Avrupa'daki bunlarla ilgili altyapının tamamen ortadan kaldırılmasının zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

"Avustralya, İngiltere ve ABD'nin kapalı bir ortaklık olan tartışmalı AUKUS birliğini oluşturma konusunda endişelerimiz var"

Silahlanma konusunda uluslararası çabalardan bahseden Lavrov, “İran nükleer programı etrafındaki durumu çözmek için Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın tam olarak uygulanmasına yönelik çabalar devam etmektedir. Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nın (CTBT) yürürlüğe girmesiyle adım atılmasını dört gözle bekliyoruz. Avustralya, İngiltere ve ABD'nin kapalı bir ortaklık olan tartışmalı AUKUS birliğini oluşturma konusunda endişelerimiz var. Uluslararası güvenlik ve stratejik istikrar sisteminin kilit unsurlarından biri olan ve defalarca ertelenen 10. NPT Gözden Geçirme Konferansı'nın bu yıl içinde yapılmasını temenni ediyoruz. INF Antlaşması'nın feshi bağlamında itidal sağlamak amacıyla ülkemiz anlaşmaya konu olan sistemleri, Amerikan silahlarının bulundurmadığı bölgelere konuşlandırmayarak inisiyatif üstlenmiştir" dedi. Lavrov ayrıca Çin ile Rusya’nın uzayda silahsızlanmaya yönelik girişimlerinin olduğunu bahsederken Biyolojik Silahlar Sözleşmesi konusunda da adım atılmasını istedi.