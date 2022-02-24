GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaUkrayna’ya ait savaş uçağı Romanya’ya iniş yaptı
HaberlerDünya Haberleri Ukrayna’ya ait savaş uçağı Romanya’ya iniş yaptı
ABONE OL

Ukrayna’ya ait savaş uçağı Romanya’ya iniş yaptı

Romanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait Su-27 savaş uçağının Romanya’ya iniş yaptığını açıkladı.

24.02.2022 - 12:56 | | BÜKREŞ (İHA)
Ukrayna’ya ait savaş uçağı Romanya’ya iniş yaptı

Romanya Savunma Bakanlığı, Su-27 tipi Ukrayna savaş uçağının Romanya’ya iniş yaptığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “24 Şubat Perşembe günü NATO komutasındaki hava devriye biriminde görevli 2 adet Romanya Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçakları, TSİ 07:15’te havalandı. Ulusal hava sahasına yaklaşan bir uçağın Romanya’nın kuzeyine girdiği tespit edildi. Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait Su-27 uçağının Romanya hava sahasına girdikten sonra F-16 tarafından eşlik edildi. Ukraynalı askeri pilot inişten sonra kendisini Rumen makamlarına teslim oldu” denildi.

GÜNCEL HABERLER

Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili son dakika açıklaması! Dışişleri: Kabul edilemez

Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili son dakika açıklaması! Dışişleri: Kabul edilemez

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyen herkes için geçerli! Kredi faizleri düştü ve başladı...

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyen herkes için geçerli! Kredi faizleri düştü ve başladı...

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Ukrayna krizine NATO neden oldu

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Ukrayna krizine NATO neden oldu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koleksiyon mobilya halka arz eşit mi oransal mı? Koleksiyon mobilya halka arz hangi bankalar, hisse kodu ne?

Koleksiyon mobilya halka arz eşit mi oransal mı? Koleksiyon mobilya halka arz hangi bankalar, hisse kodu ne?

Sıradaki Haber
Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili son dakika açıklaması! Dışişleri: Kabul edilemez

Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili son dakika açıklaması! Dışişleri: Kabul edilemez

Sıradaki Haber
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Ukrayna krizine NATO neden oldu

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Ukrayna krizine NATO neden oldu

Sıradaki Haber
ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR İŞKUR ile 630 mevsimlik işçi alımı yapacak!

ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR İŞKUR ile 630 mevsimlik işçi alımı yapacak!

Sıradaki Haber