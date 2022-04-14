Ukrayna'nın vurduğu Rus gemisi Moskva ile ilgili son dakika gelişmesi! Rusya resmen açıkladı

24 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Putin'in sabah 06.00'da verdiği emir ile başlayan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta sular durulmuyor.

Savaş ülkenin farklı kentlerinde sürerken denizde de çatışmalar yaşanıyor. Ukrayna, Rus donanmasına ait 'Moskva' isimli kruvazör gemisini vurduğunu açıkladı.

YILAN ADASI'NIN İNTİKAMI

Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich’ten geldi. Arestovich’ten 'Yılan Adası'nı kuşatan Moskva isimli 510 mürettebatlı gemi vuruldu' dedi.

Ayrıca Odessa Valisi Maksim Marchenko da konuya ilişkin açıklama yaparak, 'Moskva isimli gemi Yılan Adası'ndaki askerlerimizin defettiği yere gitti. Neptün isimli roketler Rus gemisine ağır hasarlar verdi. Yaşasın Ukrayna' ifadelerini kullanarak intikamın alındığını belirtti.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: GEMİ BATTI

Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi olan Moskva ile ilgili Rus tarafından da açıklama geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gemideki mühimmatın infilak ettiği ve ciddi hasara yol açtığı bilgisine yer verilmişti. İlerleyen saatlerde bakanlıktan yapılan açıklamada ise Moskva gemisinin battığı duyuruldu.