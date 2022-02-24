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Ukrayna’daki Türk vatandaşları sığınaklara koştu

Ukrayna'daki Türk vatandaşları Rus saldırılarından korunmak için sığınaklara kaçarken, Sinan Bayraklı isimli Türk vatandaşı, “Komşularla birlikte hepimiz sığınaklara iniyoruz” dedi.

24.02.2022 - 12:29 | | ODESSA (İHA)
Ukrayna’daki Türk vatandaşları sığınaklara koştu

Rusya’nın Ukrayna saldırılarından korunmak isteyen halk, sığınaklara koşuyor. Odessa kentinde ailesiyle yaşayan Türk vatandaş Sinan Bayraklı sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle sığınaklara girdiklerini ifade etti. Komşularıyla birlikte güvenli bir bölgede olduklarını belirten Bayraklı, “Komşularla birlikte sığınaklara iniyoruz” dedi. Paylaştığı diğer görüntülerle de ülkedeki son durumla ilgili bilgiler veren Bayraklı, “Gece uyumadık. Putin’in konuşmasından sonra Odessa’da ilk patlamalar duyuldu. Çocuklar panik halinde onları sığınaklarda güvene aldık. Türk komşularla birlikte buradan bir çıkış planı yapmaya çalışıyoruz. Şu an sokağa çıkıp bir yere gitmeye çalışmıyoruz bunun güvenli olacağını düşünmüyorum” ifadelerine yer verdi.

“Uyuyan insanların üzerine bomba attılar”
Odessa’daki saldırılardan etkilenen Bayraklı, “Maalesef gayet hain bir şekilde uyuyan insanların üzerine bomba attılar. Konsolosluktan haber bekliyoruz. Burada korku ve panik hali var. Kısıldık kaldık hareket edemiyoruz. Umarım 2. bir saldırı olmaz. Olursa Allah yardımcımız olsun. Allah kimseye böyle bir felaket göstermesin” dedi.

 

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