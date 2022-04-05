GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaUkrayna, Rus askeri konvoyunu vurdu
HaberlerDünya Haberleri Ukrayna, Rus askeri konvoyunu vurdu
ABONE OL

Ukrayna, Rus askeri konvoyunu vurdu

Ukrayna ordusu, hava destekli operasyonla Rus askeri konvoyuna saldırı gerçekleştirdi.

05.04.2022 - 15:42 | | KİEV (İHA)
Ukrayna, Rus askeri konvoyunu vurdu

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları sürerken, Ukrayna ordusu tarafından da Rus birliklerine operasyon düzenlenmeye devam ediyor. Ukraynalı askeri birlikler, Rus askerlerinin bulunduğu konvoya insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdi. Saldırının ardından Ukraynalı askerler tarafından çekilen imha görüntüsü yayınlanırken operasyonda imha edilen zırhlı askeri araç ve askeri personele ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın 24 Şubat-5 Nisan arasındaki Rus ordusunun kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, 18 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğü, 676 tank ve 1858 zırhlı askeri aracın da imha edildiği bildirilmişti.

GÜNCEL HABERLER

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

Thodex iddianamesi kabul edildi

Thodex iddianamesi kabul edildi

Rusya'nın, Mikolayiv'deki çocuk hastanesini hedef aldığı anlar ortaya çıktı

Rusya'nın, Mikolayiv'deki çocuk hastanesini hedef aldığı anlar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Thodex iddianamesi kabul edildi

Thodex iddianamesi kabul edildi

Sıradaki Haber
Rusya'nın, Mikolayiv'deki çocuk hastanesini hedef aldığı anlar ortaya çıktı

Rusya'nın, Mikolayiv'deki çocuk hastanesini hedef aldığı anlar ortaya çıktı

Sıradaki Haber
Rize- Artvin Havalimanı’nda test uçuşu ertelendi

Rize- Artvin Havalimanı’nda test uçuşu ertelendi

Sıradaki Haber
Öğretmenler kurslarda kaç saat ek derse girebilir? MEB ek ders ile ilgili sorulara açıklık getirdi!

Öğretmenler kurslarda kaç saat ek derse girebilir? MEB ek ders ile ilgili sorulara açıklık getirdi!

Sıradaki Haber