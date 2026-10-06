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Otoyollarda 130 kilometre sınırı kalkıyor mu? Yeni sınır gündemde

06.10.2026 - 17:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi - Gazetevatan.com

Otoyollarda 130 kilometre sınırı kalkıyor mu? Yeni sınır gündemde

Avrupa genelinde otoyollardaki azami hız sınırının çevre, akaryakıt tasarrufu ve trafik güvenliği gerekçeleriyle 100 kilometreye indirilmesine yönelik tartışmalar ve öneriler, kısa sürede Türkiye’deki sürücülerin de en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi.

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Sosyal medyada ve dijital mecralarda hızla yayılan haberlerin ardından, "Türkiye'deki 130 ve 140 kilometrelik hız limitleri değişecek mi?", "Hız sınırları düşürülecek mi?"soruları gündemin zirvesine yerleşti. Peki, işin aslı ne? Türkiye'deki otoyol hız sınırlarında yeni bir düzenleme var mı? İşte detaylar...

 

AVRUPA’DAKİ 100 KİLOMETRE ÖNERİSİ TÜRKİYE’Yİ BAĞLIYOR MU?

Avrupa’da tartışılan ve henüz resmi bir Avrupa Birliği (AB) direktifine ya da yasa tasarısına dönüşmeyen "100 km/s" önerisi, tamamen uluslararası kulislerde ve bazı çevre örgütlerinin gündeminde yer alan bir çağrı niteliği taşıyor.Yani Avrupa genelinde alınmış bağlayıcı ve netleşmiş ortak bir karar bulunmuyor.

Dolayısıyla, Avrupa’da gündeme gelen bu fikir, Türkiye’deki otoyol hız sınırlarının düşürüleceği veya 130 kilometrelik limitin kaldırıldığı anlamına gelmiyor.

 

TÜRKİYE’DE OTOYOL HIZ SINIRLARI NE DURUMDA?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) verilerine ve yürürlükteki mevzuata göre, Türkiye’de otomobiller için otoyollarda uygulanan hız limitleri güncelliğini koruyor.

Hatırlanacağı üzere, 1 Temmuz 2022 tarihinde hayata geçirilen düzenlemeyle birlikte otoyol hız sınırları yeniden optimize edilmişti:

  • Standart Otoyollar (KGM denetimindeki): 120 km/s olan sınır 130 km/s'ye çıkarılmıştı.

  • Gelişmiş Otoyollar (Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde vb. Yap-İşlet-Devret projeleri): Bu hatlarda otomobiller için azami hız sınırı 140 km/s olarak uygulanmaya devam ediyor.

Şu an için Karayolları Genel Müdürlüğü veya İçişleri Bakanlığı tarafından bu limitlerin düşürüleceğine dair resmi bir açıklama ya da taslak bulunmuyor.

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SÜRÜCÜLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

  • Mevcut Limitler Geçerlidir: Sürücülerin sosyal medyada yer alan spekülasyonlara itibar etmemesi, Karayolları üzerindeki trafik işaret ve levhalarında belirtilen hız sınırlarına uyması büyük önem taşıyor.

  • Araç Sınıflarına Göre Değişiyor: 130 ve 140 km/s gibi yüksek hız limitleri yalnızca otomobiller için geçerliliğini koruyor. Minibüs, otobüs, kamyon ve tır gibi diğer ticari veya ağır vasıta araçlar için ayrı ve daha düşük hız sınırları uygulanmaya devam ediyor.

Özetle; Avrupa'daki hız sınırı tartışmaları Türkiye'deki sürücüler için şu aşamada sadece dış basından yansıyan birer haber başlığından ibaret. Ülkemizde otoyol hız sınırlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır ve mevcut limitler aynen uygulanmaktadır.

Seyahatlerinizde hangi otoyolu sıklıkla kullanıyorsunuz ve mevcut hız limitlerini sürüş güvenliği açısından yeterli buluyor musunuz?

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