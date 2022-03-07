GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaUkrayna Dışişleri, Irpin'de tahliye sırasında yaşamını yitiren bir ailenin fotoğraflarını paylaştı
HaberlerDünya Haberleri Ukrayna Dışişleri, Irpin'de tahliye sırasında yaşamını yitiren bir ailenin fotoğraflarını paylaştı
ABONE OL

Ukrayna Dışişleri, Irpin'de tahliye sırasında yaşamını yitiren bir ailenin fotoğraflarını paylaştı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kiev bölgesinde bulunan Irpin kentinde tahliye sırasında iki çocuklarıyla birlikte yaşamını yitiren ailenin fotoğraflarını paylaştı.

07.03.2022 - 12:12 | | UKRAYNA, (DHA)
Ukrayna Dışişleri, Irpin'de tahliye sırasında yaşamını yitiren bir ailenin fotoğraflarını paylaştı

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Irpin'den tahliye edilirken iki çocuk ve ebeveynleri öldürüldü ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği dün yaptığı açıklamada savaşın başladığı 24 Şubattan itibaren 25i çocuk 364 kişinin hayatını kaybettiğini ve 759 kişinin yaralandığını belirtti.   

Ukrayna Dışişleri, Irpinde tahliye sırasında yaşamını yitiren bir ailenin fotoğraflarını paylaştı

GÜNCEL HABERLER

Bakan Çavuşoğlu: Rus ve Ukraynalı bakanlarla Antalya’da bir araya gelecek

Bakan Çavuşoğlu: Rus ve Ukraynalı bakanlarla Antalya’da bir araya gelecek

Zelenskiy: Biz ve terörizm ayrı dünyalardır

Zelenskiy: Biz ve terörizm ayrı dünyalardır

Ak Parti MYK toplantısı başladı!

Ak Parti MYK toplantısı başladı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Çavuşoğlu: Rus ve Ukraynalı bakanlarla Antalya’da bir araya gelecek

Bakan Çavuşoğlu: Rus ve Ukraynalı bakanlarla Antalya’da bir araya gelecek

Sıradaki Haber
Sağlık Bakanlığı 2022 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası ilanı yayımlandı!

Sağlık Bakanlığı 2022 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası ilanı yayımlandı!

Sıradaki Haber
Benzine zam var mı, motorine zam gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir’de güncel benzin fiyatı ne kadar?

Benzine zam var mı, motorine zam gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir’de güncel benzin fiyatı ne kadar?

Sıradaki Haber
İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi

İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi

Sıradaki Haber