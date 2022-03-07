Ukrayna Dışişleri, Irpin'de tahliye sırasında yaşamını yitiren bir ailenin fotoğraflarını paylaştı

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Irpin'den tahliye edilirken iki çocuk ve ebeveynleri öldürüldü ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği dün yaptığı açıklamada savaşın başladığı 24 Şubattan itibaren 25i çocuk 364 kişinin hayatını kaybettiğini ve 759 kişinin yaralandığını belirtti.