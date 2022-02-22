Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Kimseye bir şey vermeyeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ulusa seslenişinden satır başları şu şekilde:

Rusya'nın eylemleri Ukrayna toprak bütünlüğünün ihllalidir.

Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır

Rusya Federasyonu'nun eylemleri, Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir şekilde ihllalidir.

Olabilecek her şeye karşı uzun bir süredir hazırlandık.

Putin'in açıklamaları, Rusya'nın Minsk Anlaşmasından tamamen çekildiği anlamına gelmektedir.

Ukrayna sınırları, Rusya'nın açıklamasına rağmen olduğu gibi kalacaktır.

Rusya'nın kararı, barışçıl çabaları ve müzakereleri tamamen yok ettiği anlamına gelmektedir.

Barış istiyoruz. Ortaklarımızdan net ve etkili destek adımları bekliyoruz.

Siyasi ve diplomatik çözüm yolunun destekçisiyiz.

Sınırlarımız iyi korunuyor, biz kendi toprağımızdayız. Hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmuyoruz, kimseye bir şey vermeyeceğiz.