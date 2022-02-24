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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den orduya katılma çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırıya geçmesi sonucu "Ukrayna kuzeyden güneye saldırıya uğruyor. Şu anda silah dağıtıyoruz savunma için. Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek," ifadelerini kullanarak orduya katılım çağrısında bulundu.

24.02.2022 - 12:37 | | DHA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den orduya katılma çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Ülkeyi savunmak isteyen herkese silah vereceğiz. Ukrayna'yı, şehirlerimizin her karışını desteklemeye hazır olun dedi.

Zelenski Ellerinde silahlarla toprak savunmasının bir parçası olarak ülkemizi savunmaya hazır olan tüm Ukrayna vatandaşlarına yönelik yaptırımları kaldıracağız dedi.

Rusya ile diplomatik ilişkileri kestiklerini belirten Zelenski, Rusya'da henüz vicdanını kaybetmemiş olanlar için dışarı çıkıp Ukrayna ile savaşı protesto etmenin zamanı geldi ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Zelenski 2.Dünya Savaşı yıllarında Nazi Almanyası'nın yaptığı gibi, Rusya sabah devletimize haince saldırdı. Bugün itibariyle ülkelerimiz dünya tarihinin farklı taraflarındadır. Rusya bir kötülük yoluna girdi, ancak Ukrayna kendini savunuyor ve Moskova ne düşünürse düşünsün özgürlüğünden vazgeçmeyecek dedi.

 

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