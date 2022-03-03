Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy 'hayatımız buna bağlı' dedi ve dünyaya duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ateşkes görüşmeşleri devam ederken basın mensuplarının karşısına geçip canlı yayında açıklamalarda bulundu. Zelenskiy'nin yaptığı açıklamalar şöyle: Ülkemde barış istiyorum, biz her şeye hazırız.' ifadelerinde bulundu. Zelenskiy "Rus ordusu bizden çok daha büyük belki 5 kat daha büyük. Buraya naaşlarını yakmak için özel araçlar bile getirdiler. Anneler lütfen gelin çocuklarınızı alın. Gencecik insanların yeri morglar olmamalı. Böylece Rus anneler onları görmeyecek. Rus eylemleri devam ederse dünyanın sonu gelmiş demektir. Onlar ve medeniyet arasındaki sınır biziz.

Biz şu an kendi ülkemizi kendi halkımızı koruyoruz. Ben barışçıl bir insanım. Oraya çıktı ki ben Anayasa'nın değil halkımın da koruyucusuyum. Ben başkan olmasam orduya katılırdım, insanlara gıda dağıtırdım, ateş ederdim. Bana ne yapmam söylense onu yapardım. Ne kadar kötü nişan alırsam alayım. Biz kimsenin elinden bir şey almıyoruz, kendi toprağımızı savunuyoruz.

Biz ülkemizi savunuyoruz bizim işimiz bu. Bizim hayatımı buna bağlı, hayatta kalmamız buna bağlı. Kendi kararını kendin veremiyorsun böyle bir pozisyondayken.

PUTİN'İN ZELENSKİ'Yİ HEDEF ALDIĞI İDDİALARI

Hepimiz her insan gibi yaşamak istiyoruz. Bence ölmekten korkmayan biri yoktur. Çocuklarının ölmesinden korkmayan biri yoktur. Bu sağlıklı bir şey değildir. Ama ben bu ülkenin lideriyim korkma lüksüm yok. Nereli olduğumu sorduklarında bu ülke artık yok demek istemiyorum. Benim en büyük korkum şu. Mesele liderler değil. Ukrayna'nın güvenlik taahütlerine ihtiyacı var.

"DURDURULMAZSA BERLİN DUVARINA KADAR GİDER"

Burada Litvanya'dan destek geldi bize dikenli tel getirdiler. Şu an silahınızı bırakın diyorlar, ordu diz çökmeli diyorlar ve bu daha başlangıç. Eğer dünya birlik olup Ukrayna'nın arkasında durmalı. Silah yardımları için teşekkür ediyoruz. Çok geç oldu geç geldi. Ve bunun bedelini birçok Ukrayna hayatını kaybederek ödedi. Biz yok olursak sırada Letonya var. Sırada Polonya, Gürcistan var. Berlin Duvarına kadar gider bu iş. Bu konuşmayı unutmayın. Dünya gücünü göstermeli. Yaptırımlar iyi bir başlangıç.

"ASKERİ ALT YAPIYI VURUYORUZ DİYEREK YALAN SÖYLÜYORLAR"

Askeri alt yapıyı vuruyoruz diye yalan söylüyorlar. Harkiv'de katedral vurdular. Rusya Devlet Başkanı çıktı "Çok zor durumlarla karşı karşıyayız." dedi. Moskov patriğine bağlı gidip bir kilise vurdu. Bu kadar bahsettiği kiliseleri nasıl koruduğunu görün. Dün öyle konuşuyorlar, bugün saldırıyorlar. Dün Kiev ve diğer şehirler bombalandı. 3 bomba merkeze düştü. Harkiv'de neler olduğunu çok iyi biliyorsunuz zaten. Bu yüzden hava sahası kapatılsın diyoruz çünkü insanlar ölüyor. İskender füzeleri, bombardıman uçakları geliyor. Hava sahası için Macron, Biden hepsine çağrıda bulundum. Her gün 20-22 lider ile görüşüyorum.

Eğer hava sahasını kapatmayacaksanız bana uçaklar verin. Birçok yeni uçaklar var. Ama bu uçaklar insan hayatından daha pahalı uçaklar demek ki. Bize o zaman eski uçakları verin dedik. Topraklarımızı korumak saldırlara karşılık vermek için.

"DÜNYA ÇOK GEÇ KALDI"

ABD Başkanı Biden ile konuştum. Çok iyi bir bağımız var ona minettarım. Sık sık irtibat halindeyiz. Açıkçası bu sadece Biden ile sınırlı bir mesele değil. Dünyanın kararlılığında bir eksiklik söz konusu. Tüm dünya Putin'in askeri ordusundan daha güçlü. Diplomasi kararları mesela bağımsızlıkken, nükleer saldırı riski varken bunların hepsinin sadece tek bir ekibe bağlı olmasını istemem açıkçası. Ordunun modern bir dünyada görevi savunmaktır, saldırmak değil. Tüm dünya Ukrayna'yı savunmak için çok geç kaldı. Dünyadaki her meydanda insanlar bize destek verdi.

Birçok liderle gün içinde konuşuyoruz. Liderlerle konuşabilmek çok önemli. Şu an çok zor bir dönemdeyiz. Bu destek benim için çok önemli. Dünyaya şunu söylemek istiyorum; desteğinizi zayıflatmayın ama bize çok destek veriyor. Pes etmeyeceğiz tabi ama bu destek bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.

"İLİŞKİLERİMİZ SINANIYOR"

Ben bugün ağlama duvarınn yanında oturan Yahudiler gördüm ve hepsi sarı ve mavi renkli bayraklara sarılmıştı. Bu fotoğraf beni çok etkiledi. Dua ediyorlardı. Burası benim evim ve ben her inanca eşit şekilde yaklaştım. İsrail liderleri ile de konuştum. Dürüstçe bir şey söyleyeyim, bizim gerçekten iyi bir ilişkimiz var ama her şey böyle dönemlerde sınanıyor. Diplomatik ilişkilerimiz var ama kendisinin bizim bayrağımıza sarıldığına inanmıyorum açıkçası. Polonya ile yakınız. Biz onlarla dostuz bürokratik olmayan ilişkilere sahibiz. Uçaklara ihtiyacımız olan bir dönem çünkü çok fazla insan kaybediyoruz.

Ben bu adamın (Lavrov'un) seçtiği yolu çok iyi biliyorum. Yüzleri çok iyi okurum. İlk defa onu uzun bir sırada gördüm, başkan Trump ile tanışırken. Lavrov bana geldiği sırada kendini tanıttı. Kendisi bana 'Ne istiyorsunuz Rusya'dan?' dedi. Aramızda kalacak bir soru ise bu lütfen topraklarımızı terk edin dedim.