Ukrayna'dan flaş Montrö Boğazlar Sözleşmesi açıklaması

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ülkesinde yaşanan son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bodnar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu ile beraber konuştuk. Türk hükümeti ve Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye'den bize çok fazla insani yardım geliyor. Türk vatandaşları, aslında Ukrayna'da neler olduğunu ve Rusya'nın ne kadar saldırgan bir davranış sergilediğini anlıyor.

Rus gemilerinin boğazlardan geçmemesi konusunda türk tarafına minnettarız. Türk tarafı montröyü titizlikle uyguluyor. Bu Rusya Batı çekişmesi değil, Bu Ukrayna Rusya savaşıdır. Bu askeri bir harekat değil. Bu bir saldırı. Bu egemen devlete karşı yapılan saldırı. Bu sivilleri yok etme ve altyapı tesislerine yapılan bir darbe.