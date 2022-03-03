Ukrayna'da sıra dışı görüntüler! Rus sabotajcılar böyle yakalandı

Rusya'nın saldırıları sürerken Ukrayna istihbaratı ve Ukrayna polisi de yoğun bir çalışma yürütüyor. Ülkeye sızan 3 Rus sabotajcı çalışmalar sonucu yakalandı.

ELLERİ VE GÖZLERİ BAĞLI

Ukrayna'da bulunan CNN Türk ekibi yakalanan sabotajcıları görüntüledi. Bölgeden bilgileri aktaran CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu, "An itibariyle 3 Rus sabotajcı bulunduğumuz noktada yakalandı. Sabotajcı diye nitelendirilenler elleri ve gözleri bağlanmış durumda" dedi.

EYLEM PEŞİNDELER

"Günlerdir Rus sabotajcıların ülkede bulunduğuna dair bilgiler var" diyen Topçu, "Eşyaları ile sızma girişimindeyken 3 sabotajcı yakayı ele verdi. Bu kişiler Ukrayna'ya Kiev'e sızmaya çalışan kişiler. Sansasyonel eylem peşinde oldukları belirtiliyor. Gözaltına alınan sabotajcılar sorguya götürülecek" ifadelerini kullandı.

IRPIN'DEKİ SALDIRIDA 1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Rusya, gece boyunca Kiev'in kuzeyindeki Irpin kentinde sivil yerleşim yerleri de dahil birçok noktayı hedef aldı. Irpin Belediye Başkanı Oleksandr Markushyn yaptığı açıklamada, Rusya’nın hava saldırısı sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Rus birliklerinin saldırılarının yoğunlaşması nedeniyle kentteki kadın ve çocuklar tahliye ediliyor. Kiev’deki sivil savunma ekipleri, tahliye operasyonu kapsamında 400'den fazla kadın ve çocuğunun kentten çıkarıldığını açıkladı. Öte yandan, Harkov bölgesinde Rus birliklerinin saldırıları sonucu son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10’u çocuk 285 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

BUCHA BÖLGESİNDE 200'DEN FAZLA KİŞİYE TAHLİYE

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, başkent Kiev’in kuzeybatısındaki Bucha bölgesinde 200’den fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, tahliye işlemlerine gönüllülerin de katıldığını duyurdu.

NÜKLEER SİLAH AÇIKLAMASI

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov nükleer savaş olup olmayacağına ilişkin, "Nükleer savaş bizim değil Batı’nın aklında olan şey. Söylem bizim değil, NATO ve Ukrayna tarafından dile getirildi" dedi. Lavrov, operasyona devam edeceklerini açıkladı.

Müzakerelere hazır olduklarını dile getiren Lavrov, operasyona devam edeceklerinin altını çizdi ve "Rusya'nın güvenliğini tehdit eden Ukrayna'daki altyapının kalmasına izin veremeyiz" dedi.