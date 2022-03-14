Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk: Bugün 140 binden fazla insan tahliye edildi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ilk gününden itibaren birçok Ukraynalı ülkeden ayrılmaya devam ederken, bazı kentlerde de çatışma ortasında kalanların tahliyesi sürüyor. Rusya ve Ukrayna’nın anlaştığı tahliye koridorlarından her gün binlerce kişi güvenli kentlere tahliye edilirken, Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk bugünkü tahliyeler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Bugün 10 insani koridordan 140 binden fazla kişinin tahliye edildiğini aktaran Vereşuk, “Özellikle, Donetsk bölgesindeki Vuhledar kasabasından üçte biri çocuk olan yaklaşık 200 kişi tahliye edildi. 75 çocuk daha Kramatorsk kentindeki Antoshka Yetimhanesi’nden tahliye edildi. Bugün toplamda 10 insani yardım koridoru çalıştı” dedi.

Yardım konvoyunun Rus hava saldırısı nedeniyle Mariupol’e ulaşamadığını aktaran Vereşuk, “Bunlardan en çok bekleneni Zaporijya’dan kuşatılan Mariupol’e hareket eden insani yardım konvoyuydu. Ne yazık ki konvoy Berdyansk'ta kaldı. Ancak yarın Mariupol'a girmek için başka bir girişim olacak. Ne yazık ki Rusya hava saldırısı düzenlediği için Maripol’e yardımlar gönderilemedi. Bugün binlerce insan Putin'in ülkemizi çevirdiği cehennemden kaçmayı başardı. Toplamda 140 binden fazla insan kurtarıldı" dedi.

“Ukrayna tarafı olarak anahtarın Putin’in elinde olduğunu biliyoruz”

Türkiye ve Yunanistan’ın, Mariupol’den insanların tahliyesi için talepler gönderdiğini hatırlatan Vereşuk, “Türkiye ve Yunanistan Büyükelçilikleri, AGİT misyonu ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından vatandaşlarının ve çalışanlarının kurtarılmasını istiyor. Ancak biz Ukrayna tarafı olarak anahtarın Putin’in elinde olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tahliyelere yarın da devam edeceklerini aktaran Vereşuk, “Yarın, 14 Mart’ta, tekrar Mariupol’e yardımların gönderilmesi girişiminin yanı sıra Kiev ve Çernihiv bölgelerinin bazı kentlerinde tahliye koridorları düzenlenmeye çalışılacak. Çernihiv şuanda en güvenilir tahliye yolu” dedi.