Spotify Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu

İnternet üzerinden müzik dinleme hizmeti veren şirket, çalışanları ve "olasılıkla dinleyicileri"yle ilgili güvenlik kaygıları nedeniyle çekilme kararı aldıklarını belirtti. Şirket Moskova'daki bürosunu da geçtiğimiz günlerde kapatmıştı.

Ancak şirket büroyu kapatmasının ardından, ülkeye "bağımsız haberler" sunabilmek için faaliyetlerine devam edeceğini belirtmişti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada "Maalesef, geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren yasa bilgiye erişimi daha da kısıtlıyor, ifade özgürlüğünü ortadan kaldırıyor ve belli haberlerin suç unsuru olması Spotify çalışanları ve olasılıkla da dinleyicilerimizi riske atıyor" denildi.

Yeni kurallara göre medya kuruluşlarının Rusya'nın Ukrayna'daki işgali konusunda yayımladıkları "sahte haber" olarak görülürse, uzun hapis cezalarına yol açabiliyor.