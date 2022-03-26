GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaSpotify Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu
HaberlerDünya Haberleri Spotify Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu
ABONE OL

Spotify Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu

Spotify, ülkenin silahlı kuvvetleri hakkında "sahte haber" yayanların hapis cezası almasını öngören yeni bir yasa nedeniyle Rusya'dan çekildiğini açıkladı.

26.03.2022 - 01:03 |
Spotify Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu

İnternet üzerinden müzik dinleme hizmeti veren şirket, çalışanları ve "olasılıkla dinleyicileri"yle ilgili güvenlik kaygıları nedeniyle çekilme kararı aldıklarını belirtti. Şirket Moskova'daki bürosunu da geçtiğimiz günlerde kapatmıştı.

Ancak şirket büroyu kapatmasının ardından, ülkeye "bağımsız haberler" sunabilmek için faaliyetlerine devam edeceğini belirtmişti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada "Maalesef, geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren yasa bilgiye erişimi daha da kısıtlıyor, ifade özgürlüğünü ortadan kaldırıyor ve belli haberlerin suç unsuru olması Spotify çalışanları ve olasılıkla da dinleyicilerimizi riske atıyor" denildi.

Yeni kurallara göre medya kuruluşlarının Rusya'nın Ukrayna'daki işgali konusunda yayımladıkları "sahte haber" olarak görülürse, uzun hapis cezalarına yol açabiliyor.

    GÜNCEL HABERLER

    Zelenskiy: Erdoğan ve NATO liderleriyle görüştüm

    Zelenskiy: Erdoğan ve NATO liderleriyle görüştüm

    Spotify Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu

    Spotify Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu

    Bakan Soylu: Ne Avrupa'dan ne Amerika'dan aman dileyeceğiz

    Bakan Soylu: Ne Avrupa'dan ne Amerika'dan aman dileyeceğiz

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Zelenskiy: Erdoğan ve NATO liderleriyle görüştüm

    Zelenskiy: Erdoğan ve NATO liderleriyle görüştüm

    Sıradaki Haber
    Bakan Soylu: Ne Avrupa'dan ne Amerika'dan aman dileyeceğiz

    Bakan Soylu: Ne Avrupa'dan ne Amerika'dan aman dileyeceğiz

    Sıradaki Haber
    Ev ve arsa alımında büyük fırsat! Bakanlık açıkladı: 24 bin TL... İstanbul, Ankara ve birçok şehirde...

    Ev ve arsa alımında büyük fırsat! Bakanlık açıkladı: 24 bin TL... İstanbul, Ankara ve birçok şehirde...

    Sıradaki Haber
    Maaşlara zam geliyor! Memur ve emekli hepsini kapsıyor, detaylar belli oldu, yüzde 40 artış...

    Maaşlara zam geliyor! Memur ve emekli hepsini kapsıyor, detaylar belli oldu, yüzde 40 artış...

    Sıradaki Haber