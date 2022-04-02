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Sağlık çalışanı Büşra, terk edilmiş bebeğin süt annesi oldu

14 aylık bebeği olan sağlık çalışanı Büşra Durmaz terk edilmiş bebeğin süt annesi oldu, istek üzerine adını koydu. Bakan Koca da "ATT Büşra ve süt kızı" videosunu hesabından paylaştı.

02.04.2022 - 11:46 | | DHA
Sağlık çalışanı Büşra, terk edilmiş bebeğin süt annesi oldu

Pendik'te terk edilmiş bebek vakasına giden 14 aylık bebeği olan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz, kız bebeği ambulansın içinde emzirdi. Bebeğin süt annesi olan Durmaz, ertesi gün de hastaneye giderek bebekle ilgilendi ve kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi.

Büşra Durmaz, terk edilmiş bebeğe Nisa Mihriban adını verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "ATT Büşra ve süt kızı" videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Koca, "Pendik’te görevli Acil Tıp Teknikerimiz Büşra terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. 14 aylık bebeği olan Büşra kardeşimiz aç bebeği kendi bebeği gibi emzirdi. Ertesi gün hastaneye gidip ilgilendi. Ona bebeğinin elbiselerinden giydirdi. İstek üzerine adını o koydu: Nisa Mihriban." dedi.

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