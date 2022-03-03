GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaRusya-Ukrayna müzakerelerinin 15.00'te başlaması bekleniyor
HaberlerDünya Haberleri Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 15.00'te başlaması bekleniyor
ABONE OL

Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 15.00'te başlaması bekleniyor

Ukrayna ile müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky, "Müzakereler Ukrayna tarafıyla planlandığı yerde, Belarus'un Brest bölgesinde gerçekleştirilecek, temas halindeyiz. Sanırım görüşmeler saat 15.00'te başlayacak" dedi.

03.03.2022 - 14:15 | | MOSKOVA (İHA)
Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 15.00'te başlaması bekleniyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 8. gününde devam ederken, gözler ateşkes sağlanmasına yönelik bugün ikincisi yapılacak Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerine çevrildi. Rus heyeti başkanı, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky, Ukrayna heyeti ile bugün Brest'te gerçekleştirilecek ikinci tur müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Medinsky, "Müzakereler Ukrayna tarafıyla planlandığı yerde, Belarus'un Brest bölgesinde gerçekleştirilecek, temas halindeyiz. Rus heyeti bekliyor. Sanırım görüşmeler saat 15.00'te başlayacak" dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattındaki son rayların kaynatma işlemi yapıldı

    Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattındaki son rayların kaynatma işlemi yapıldı

    Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti

    Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti

    İkinci el araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Tarih verdi belli oldu

    İkinci el araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Tarih verdi belli oldu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattındaki son rayların kaynatma işlemi yapıldı

    Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattındaki son rayların kaynatma işlemi yapıldı

    Sıradaki Haber
    İkinci el araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Tarih verdi belli oldu

    İkinci el araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Tarih verdi belli oldu

    Sıradaki Haber
    Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 15.00'te başlaması bekleniyor

    Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 15.00'te başlaması bekleniyor

    Sıradaki Haber
    Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel nakil sonuç listesi sorgulama! 45/A ve 4/B sözleşmeli personel eş durumu yer değişikliği kura sonuçları belli oldu!

    Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel nakil sonuç listesi sorgulama! 45/A ve 4/B sözleşmeli personel eş durumu yer değişikliği kura sonuçları belli oldu!

    Sıradaki Haber