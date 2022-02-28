Rusya Ukrayna savaşında kritik an! Rusya ve Ukrayna müzakere masasına oturdu. Tüm tüm tümyanın gözü kulağı Belarus sınırında alınacak kararlara çevrildi. Taraflar arasında ilk görüşme devam ediyor. Ukrayna medyası Kiev heyetinin isteklerini duyurdu. Peki, Rusya Ukrayna anlaşması ne olur? Rusya ateşkes mi ilan etti? Ruslar çekiliyor mu? Taraflar ne istiyor? Rusya ve Ukrayna müzakere masasında ne istedi? İşte detaylar…

RUSLAR ÇEKİLİYOR MU? TARAFLAR NE İSTİYOR?

Ukrayna medyası Kiev heyetinin müzakerede Kırım ve Donbass dahil tüm Rus güçlerinin ülkeden çekilmesini talep ettiğini belirtti. Uzmanlar, Kırım ve Donbass’ın müzakere sürecine dahil olmasının süreci sekteye uğratabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, Rusya’nın Kırım ve Donbass yeni adıma yanaşmayacağını belirtiyor.

Çünkü Kırım Yarımadası tarih boyunca Rusya’nın stratejik hedefleri arasında yer alıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kırım ve Sivastopol'ün Rusya'ya bağlanması ve yeni federal bölgeler oluşturulmasını" öngören yasayı imzalayarak yarımadanın yasa dışı ilhakını onayladı.

2014'te Kırım'ın ilhakının ardından Ukrayna'yla ilgili vizyonunu hiç gizlemeyen Rusya lideri, Batı'nın da yaptırımlar uygulamaya başlamasıyla, ilk aşamada bölgede hiçbir ciddi adım atmadı. Donbas'taki ayrılıkçıları desteklemekle ve bölgedeki çatışmaların "Ukrayna'nın iç sorunu olduğunu" iddia etmekle yetindi.

Uzmanlar 27 Şubat 2014'te işgal edilen Kırım'da, 7 yıldır Tatar Türklerine, Stalin'in baskı ve asimilasyon kanunlarının uygulandığını belirterek modern Rusya'nın, Karadeniz hakimiyetini sağlamak için Sovyetler Birliği zamanındaki politikalarına kaldığı yerden devam ettiğini söylüyor.

RUSYA UKRAYNA ANLAŞMASI NE OLUR?

Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin Rusya'nın en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu aktardı.

Müzakerecinin “Her türlü anlaşma iki tarafın da çıkarına olacaktır” dediği vurgulandı.

Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ukrayna heyetinin, Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat ırmağı bölgesinde Rus heyetiyle ön koşulsuz olarak görüşme konusunda anlaştık" demişti.

Ukrayna, ateşkes ve Rus birliklerinin topraklarından hemen çıkarılmasını istiyor.