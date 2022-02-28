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DünyaRusya Ukrayna müzakere sonuçları açıklandı mı? Rusya Ukrayna müzakere kararı ne? Savaş bitti mi?
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Rusya Ukrayna müzakere sonuçları açıklandı mı? Rusya Ukrayna müzakere kararı ne? Savaş bitti mi?

Rusya Ukrayna savaşının 5. gününde taraflar müzakere masasında bir araya geldi! Tüm dünyanın gözü kulağı Rusya Ukrayna müzakere heyetinden gelecek haberlerde. İki ülkenin heyetleri Belarus sınırında bir araya geldi. Görüşmeler ön şartsız yapılıyor. Peki, Rusya Ukrayna müzakere sonuçları açıklandı mı? Rusya Ukrayna müzakere kararı ne? Savaş bitti mi? Müzakerede son durum ne? Rusya Ukrayna ateşkes ilan etti mi? Rusya Ukrayna anlaşma şartları ne? İşte detaylar…

28.02.2022 - 14:03 |
Rusya Ukrayna müzakere sonuçları açıklandı mı? Rusya Ukrayna müzakere kararı ne? Savaş bitti mi?

Tüm dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir araya geldiği Belarus sınırında yapılan toplantıya çevrildi. Kritik görüşmede taraflar ön koşulsuz bir araya geliyor. Ukrayna’da büyük bir sessizlik hakim. Kamuoyu Rusya Ukrayna müzakere sonuçlarının ne olacağını merak ederken, dünya savaşın bitmesi, barışın sağlanması için tek yürek oldu. Barış için ilk şans yorumları yapılırken, Rusya ve Ukrayna’nın masadan savaşın bitirilmesine yönelik kararları ile kalkması umuluyor. Peki, Rusya Ukrayna müzakere sonuçları açıklandı mı? Rusya Ukrayna müzakere kararı ne? Savaş bitti mi? Müzakerede son durum ne? Rusya Ukrayna müzakere kararı ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

Rus ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesi başladı. Kremlin 'Müzakereler sessiz ilerleyecek' açıklaması yaptı. Putin, Batı yaptırımlarından sonra ekonomiye odaklandı. Kremlin'den yapılan açıklamada Rus liderin bugün kurmaylarıyla ekonomiyle ilgili bir toplantı yapacağı açıklandı.

MÜZAKEREDE SON DURUM NE?

Ukrayna heyeti Rusya ile müzakerelerin yapılacağı yere ulaştı. Heyete Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Zelenski'nin partisinin lideri milletvekili David Arakhamia başkanlık ediyor.

Rusya'nın Ukrayna saldırısı sürerken iki ülke arasında ilk görüşme gerçekleştiriliyor.

 Görüşmeler için seçilen adres ise Kiev yönetiminin ilk başta reddettiği Belarus sınırı oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski iki ülkeden temsilcilerin Belarus'ta görüşmelere başlayacağını duyurmuştu. 

Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin Rusya'nın en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu aktardı.

Müzakerecinin “Her türlü anlaşma iki tarafın da çıkarına olacaktır” dediği vurgulandı.

RUSYA UKRAYNA MÜZAKERE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Toplantısının sona ermesinin ardından müzakere sonuçları haberimizde yer alacak.

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