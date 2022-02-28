Rusya Ukrayna savaşında gözler müzakere masasında! Süreç başladı. Taraflar Belarus'ta sınırda görüşme yapacak. Tüm dünya Rusya Ukrayna müzakerelerinde odaklanırken, çatışmalar bir süreliğine durdu. Kiev’de büyük bir sessizlik hakim. Rusya ve Ukrayna ön koşulsuz müzekere masasına oturacak. Dünya barış umudunu taşırken, tarafların anlaşıp anlaşamayacağını, ateşkesin olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Rusya Ukrayna müzakeresinde son durum ne? Müzakere masasında kimler var? Taraflar anlaşabilecek mi? Barış olacak mı? Ateşkes olacak mı? İşte detaylar…

Rusya Ve Ukrayna savaşında müzakere masası kuruldu! Taraflar Belarus sınırında görüşecek. Ukrayna heyeti müzakerenin yapılacağı yere geldi. Ön koşulsuz olarak Rusya ve Ukrayna heyetinin ilk görüşmesi yapılacak. Dünya nefesini tuttu.

RUSYA UKRAYNA MÜZAKERESİNDE SON DURUM NE?

Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu bildirdi. Müzakerecinin “Her türlü anlaşma iki tarafın da çıkarına olacaktır” dediği vurgulandı. Buna karşılık görüşme öncesi verilen olumsuz mesajlar ve Rusya'nın dayatmacı tavrı nedeniyle nedeniyle, uluslararası toplum, hemen sonuca varılamayacağını düşünüyor.

RUSYA UKRAYNA MÜZAKERE GÖRÜŞMELERİ NEREDE YAPILIYOR?

Rusya ve Ukrayna müzareke heyetleri görüşmeler için Belarus sınırı biraya gelecek.

AFP, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'un da bulunduğu Ukrayna kafilesinin iniş yaptığını gösteren fotoğrafı dünyaya servis etti.

MÜZAKERE MASASINDA KİMLER VAR?

Zelenskiy'nin ofisinden yapılan açıklamada, Ukrayna heyetinin Rus heyetiyle görüşmeler için Belarus sınırına ulaştığı belirtildi. Açıklamada, ana amacın ateşkes sağlanması ve Rus askerlerinin çekilmesi olacağını duyurdu.

Heyette Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve cumhurbaşkanlığı danışmanı Mykhailo Podolyak da bulunuyor.

Rus heyeti görüşme için adres gösterdiği Belarus'ta vardıktan sonra Kiev'den gelecek yanıtı beklemeye başlamıştı. Ukrayna heyeti de öğle saatlerinde görüşmenin yapılacağı yere ulaştı. Ukrayna Heyetine Savunma Bakanı Oleksii Reznikov başkanlık ediyor.

Rus heyeti, Ukraynalılardan önce müzakereler için sınıra vardı. Heyete liderlik eden Vladimir Medinsky, Moskova'nın Ukrayna heyeti ile mümkün olan en kısa zamanda bir anlaşmaya varmak istediğini söyledi. Medinsky, Putin'in danışmanları arasında yer alıyor.

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından "Belarus'ta Rusya-Ukrayna müzakereleri için her şey hazır. Heyetlerin gelmesi bekleniyor" mesajını yazdı.

Ukrayna, ateşkes ve Rus birliklerinin topraklarından hemen çıkarılmasını istiyor.