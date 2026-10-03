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Toprak altında kalan 2 yabancı uyruklu işçi kurtarıldı

03.10.2026 - 21:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)

Toprak altında kalan 2 yabancı uyruklu işçi kurtarıldı

Çanakkale’de, inşaatı devam eden öğrenci yurdunda altyapı çalışmaları sırasında yaşanan toprak kayması sonucu, vücutlarının bir bölümü toprak altında kalan yabancı uyruklu 2 işçi kurtarıldı.

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Olay, saat 17.45 sıralarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi içerisinde, inşaat halinde olan öğrenci yurdunun önünde meydana geldi. Bölgede yapılan alt yapı çalışması sırasında toprak kayması yaşandı.

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Yaşanan olay sonucunda İran uyruklu Soheyl A. (33) ile Kioumars A.’nın (59) vücutlarının bir bölümü toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından ilk olarak Soheyl A. kurtarıldı. Daha sonra devam eden çalışmaların ardından saat 19.15 sıralarında Kioumars A. da topraktan bilinci açık olarak çıkarıldı. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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