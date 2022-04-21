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Rusya son dakika duyurdu: Mariupol ele geçirildi

Ukrayna'nın stratejik noktalarından olan Mariupol kenti Rus güçlerince ele geçirildi. Mariupol'ün Rusya'nın eline geçtiği Savunma Bakanı Şoygu tarafından rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletildi.

21.04.2022 - 10:17 |
Rusya son dakika duyurdu: Mariupol ele geçirildi

Rus haber ajansı Interfax Rusya'nın Mariupol şehrini tamamen ele geçirdiğini açıkladı.

Ajansa dayandırılan haberlere göre Mariupol'ün Rusya'nın eline geçtiği Savunma Bakanı Şoygu tarafından rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletildi.

Putin'in Şoygu'yu bu üstün başarı için tebrik ettiği bildiriliyor. Şoygu'nun Putin'e verdiği brifinge göre Mariupol şehrindeki Azovstal çelik üretim tesislerinin kontrolü de Rus güçlerine geçti ve tesis tamamen sarıldı.

Öte yandan Rusya bu haberler birlikte 142 binden fazla sivilin de şehirden tahliye edildiğini açıkladı.

Rusya son dakika duyurdu: Mariupol ele geçirildi

Putin'in ise Şoygu ve diğer yetkililere Mariupol şehrindeki endüstriyel tesislerin ele geçirilmesi içi acele edilmemesi talimatını vardi.

Şoygu, Mariupol'de durumun sakin olduğunu; sivillerin tahliyesinde sorun yaşanmadığını açıkladı.

Rusya son dakika duyurdu: Mariupol ele geçirildi

TESLİM OLAN ASKERLER

Sergey Şoygu'nun açıklamasına göre şehirde bulunan Ukrayna ordusu askerlerinden bin 478'i Rus güçlerine teslim oldu.

Azovstal çelik üretim tesislerinde ise hali hazırda 2 bin Ukrayna askerinin bulunduğu bildiriliyor.

Çeçen lider haftalardır Ukrayna direnişinin sembol noktalarından birisi olan kentin bugün öğle saatlerinde düşeceğini iddia etmişti.

Rusya son dakika duyurdu: Mariupol ele geçirildi

YÜZLERCE SİVİL VE ASKER FABRİKAYA SIKIŞIP KALMIŞTI

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşta 7 hafta geride kalırken tüm gözler yüzlerce sivil ve askerin Rus kuşatması altında sıkışıp kaldığı Mariupol'e çevrilmişti.

Donbas bölgesinde Ukrayna'nın elinde olan en büyük şehir olan Mariupol savaşın her iki tarafı için de büyük önem taşıyor. Bu nedenle de işgalin başladığı ilk günden beri yoğun Rus saldırılarına ve sert çatışmalara sahne oldu.

Kendilerinden sayıca üstün olan Rus birliklerine karşı bu güne kadar inanılmaz bir direniş gösteren Ukraynalılar Rusya'nın son saldırıları sonrası kentteki Azovstal çelik fabrikasına saklanmıştı.

Yüzlerce sivil ve askerin saklandığı fabrika Rus birlikleri tarafından kuşatma altına alınmış Rusya 'ya teslim olun ya ölün' çağrısı yapmıştı. Ukrayna askerleri teslim olmamak için ayak direseler de gıda, ilaç ve su kaynaklarının tükenmesi onları çaresizliğe sürükledi.

Rusya son dakika duyurdu: Mariupol ele geçirildi

KIRIM'A KARA KÖPRÜSÜ

Askeri analistler Rusya'nın Mariupol kentine yönelik saldırısının en önemli nedeninin Kırım'a bir kara köprüsü kurulması olduğunu düşünüyor. Donbass'ta Ukrayna'nın elindeki en büyük şehir olan Mariupol düşüşü ile Rusya daha büyük saldırılar ile kendine yol açmış oldu.

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